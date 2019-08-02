Не ожидали: туристы поделились впечатлениями об отдыхе в Абхазии

Корреспонденты информационного агентства Sputnik Абхазия провели опрос среди туристов о том, как они отдыхают в республике, что им нравится больше всего и какие отзывы о Стране Души они слышали до путешествия.

Все без исключения гости Абхазии, с которыми пообщались корреспонденты Sputnik, в первую очередь восхищены природой, морем и гостеприимством Страны Души. Туристка из Украины Тамара призналась, что люди в Абхазии такие же приветливые, как и в ее родной Одессе.

Москвичи Сергей и Мария вместе с двумя детьми приехали в Абхазию в шестой раз. Все эти годы они проводят свой отпуск в Сухуме. Такую последовательность в выборе места отдыха они объясняют тем, что в республике их привлекает чистое море и теплый прием местных жителей.

Еще один гость из столицы России Даниил впервые в Абхазии, в отличие от его девушки Светланы. Один день они решили провести в Новом Афоне.

"Я также был в Гале, и там мне очень понравилось. Здесь в Новом Афоне есть море, но в Гале мне все равно больше понравилось", - поделился Даниил.

Железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне произвела впечатление на Андрея из Челябинска, но он сожалеет, что станция с такой интересной архитектурой и расположением не отремонтирована. Андрей успел побывать на экскурсии в горах Абхазии. Красоту увиденных пейзажей, отметил он, словами передать невозможно.

До приезда в Абхазии Наталья слышала немало негативных отзывов о республике, но все же решилась и собралась вместе с семьей в путешествие.

"Честно говоря, немного запугивали и говорили, что опасно к вам ехать, но страна очень гостеприимная. Нам очень нравится здесь, приедем еще", - сказала Наталья и добавила, что природа в Абхазии гораздо лучше, чем в Краснодарском крае.

С Василием из Костромы корреспондентам Sputnik удалось поговорить сразу после экскурсии по Новоафонской пещере, масштабам которой он сильно удивился.

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