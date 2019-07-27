Влюблены в Абхазию: туристы делятся впечатлениями об отпуске в соцсетях

О том, как туристы отдыхают в Абхазии и какие места пользуются особой популярностью среди гостей республики, читайте в обзоре Sputnik.

Ежегодно в Абхазию приезжает сотни туристов. Гости посещают республику круглый год, но пик популярности абхазских курортов приходится на лето, когда можно вдоволь искупаться в море и не заботиться о погодных капризах.

Асмат Цвижба, Sputnik

В Абхазию туристов привлекает в первую очередь природа. Судя по публикациям в социальных сетях самое популярное место - озеро Рица.

Instagram буквально забит фотографиями с Юпшарского каньона, который находится по дороге к озеру, а о снимках у самой Рицы и говорить не нужно. Кто-то признается ей в любви, другие под публикациями обещают снова вернуться в Абхазию, чтобы увидеть эту красоту еще раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Абхазия ты любовь ❤️❤️❤️ #озерорица Публикация от Екатерина Арзамаскина (@ekaterina_arzamaskina) 2 Июн 2019 в 8:53 PDT

По дороге на озеро можно не только сделать крутые фото, но и "перелететь" реку.

Самые экстремальные туристы предпочитают не просто экскурсию, а джип-тур по Абхазии. Экстремальная езда хоть и уматывает, но воспоминания остаются надолго.

А вот кто-то предпочитает добираться до самых красивых мест на попутках. Зато какие виды!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #abkhazia #2k19 Публикация от 💲✝️📧🖕🏿 (@stepan_egorov) 24 Июл 2019 в 1:38 PDT

После Отечественной войны народа Абхазии многие архитектурные достопримечательности страны разрушены. Но туристов это не смущает, ведь можно устроить атмосферную фотосессию в заброшенных замках.

Не обходят стороной туристы и восточную часть Абхазии. "В мире достаточно городов-призраков и в одном из них мне удалось побывать",- пишет о Ткуарчале в своем аккаунте пользователь Instagram novogorotsevaa

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀ АЛЁНА НОВОГОРОДЦЕВА (@novogorodtsevaa) 6 Июн 2019 в 4:16 PDT

Некоторым недостаточно "низменных" красот и они отправляются покорять горы.

Абхазская кухня занимает отдельное место в публикациях. Фото аппетитных шашлыков и знаменитых ачашв-лодочек должно быть у каждого туриста, посетившего Абхазию.

Же6лающие почувствовать колорит народа, увидеть национальные танты, послушать песни и "закусить" все это мамалыгой, отправляются на абхазское застолье в село Дурипш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #абхазскоезастолье Публикация от Серег@ Пудовкин (@seregapudovkin) 14 Июл 2019 в 2:32 PDT

"Пейзажи" сухумского рынка не оставят никого равнодушным. За каждым прилавком отдельная фотоистория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Сухум#Сухумскийрынок#Абхазия#реклама#дыня#люблюдыню#юмор#смех#маркетинг Публикация от Наталья Чекрыгина (@chekrygina2985) 9 Июл 2019 в 4:01 PDT

А кто-то пришел на рынок в поисках определенного персонажа. К сожалению, найти знаменитую бабушку Седу, которая делает лучшую аджику на рынке, так и не удалось.

"Сухумский рынок -это целый город в городе", - пишет evgenia_bogaeva и мы с ней согласны.

Некоторые туристы удивляются, что в Абхазии есть свое метро. Есть, да не просто метро, а ведущее в пещеру. Почитайте историю morskie.tonkosti