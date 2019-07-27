Влюблены в Абхазию: туристы делятся впечатлениями об отпуске в соцсетях

Ежегодно в Абхазию приезжает сотни туристов. Гости посещают республику круглый год, но пик популярности абхазских курортов приходится на лето, когда можно вдоволь искупаться в море и не заботиться о погодных капризах.
Асмат Цвижба, Sputnik
В Абхазию туристов привлекает в первую очередь природа. Судя по публикациям в социальных сетях самое популярное место - озеро Рица.
Instagram буквально забит фотографиями с Юпшарского каньона, который находится по дороге к озеру, а о снимках у самой Рицы и говорить не нужно. Кто-то признается ей в любви, другие под публикациями обещают снова вернуться в Абхазию, чтобы увидеть эту красоту еще раз.
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Абхазия=любовь❤️ Каждый раз отдыхая в Лазаревском мы думали об экскурсии туда, но смущали отзывы о прохождении границы. В этом году решили рискнуть и не прогадали😍 Пока все как обычно дегустировали всё,что предлагают, мы побежали брать катамаран чтобы побыть в центре озера Рица🔝И это оказалось самым запоминающимся в этой поездке🤘🏼 Какие красооооты там, ну прям нереальныеее❤️ Абхазия,СПАСИБО! Надеюсь мы еще вернемся🙏🏼 . . . #озероРица #Абхазия #голубоеозеро #нофоафонскиймонастырь #Гагра #горыпоколено
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Абхазия - страна души!🌞 Посетив её снова, я поняла, что сделаю это ещё не раз. А может быть, однажды и останусь... 💚
По дороге на озеро можно не только сделать крутые фото, но и "перелететь" реку.
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Самые экстремальные туристы предпочитают не просто экскурсию, а джип-тур по Абхазии. Экстремальная езда хоть и уматывает, но воспоминания остаются надолго.
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Пожалуй этот день запомнится мне на всю жизнь! Наконец-то я увидела эти края вживую, а не на фото!!)) но мы выбрали не просто экскурсию, а джипп тур на целый день. Быстрая, местами экстремальная езда по краю дороги над пропастью и неописуемая красоты природа, привели меня в полный восторг! Спасибо @abkhaziya.travel за организацию поездки и водителю нашей группы за веселую и незабываемую поездку😂👌🏻👌🏻👌🏻 Видео с поездки прикрепляю в сториз)
А вот кто-то предпочитает добираться до самых красивых мест на попутках. Зато какие виды!
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После Отечественной войны народа Абхазии многие архитектурные достопримечательности страны разрушены. Но туристов это не смущает, ведь можно устроить атмосферную фотосессию в заброшенных замках.
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У нас было два плана : заброшенный санаторий Орджоникидзе в Сочи и море, либо заброшенный санаторий Грузия в Гаграх и море. Как вы уже, наверное, поняли, наш с Екатериной спектр интересов с детства крайне ограничен )) на чи фи фо выпал второй вариант (плюс помощь зала) и салют, моя любимая Абхазия!
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Самое красивое окно Абхазии! Хотели бы вы такое у себя дома? И с таким шикарным видом на море? Ещё одну галочку в списке летних дел поставила ✅
Не обходят стороной туристы и восточную часть Абхазии. "В мире достаточно городов-призраков и в одном из них мне удалось побывать",- пишет о Ткуарчале в своем аккаунте пользователь Instagram novogorotsevaa
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Некоторым недостаточно "низменных" красот и они отправляются покорять горы.
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Когда теряет равновесие твоё сознание усталое...уходи в горы⛰ Озеро Мзы, высота 2100 метров , 7 км в гору пешком .. #озеромзы #абхазия #абхазия2019 #горы #перевалпыв #мзы #псху #апсны #apsua #apsuatur #сухум #новыйафон #адлер #сочи #СОЧИняймечты #sochifornia #альпийскиелуга
Абхазская кухня занимает отдельное место в публикациях. Фото аппетитных шашлыков и знаменитых ачашв-лодочек должно быть у каждого туриста, посетившего Абхазию.
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Алимонад из амандарина, с ахачапури на Анакопийской крепости👍 Потихоньку учу абхазский язык😊 . Кстати люди поговаривают, что это самые вкусные лодочки во всей Абхазии. 🌄 . Не верите? Попробуйте сами🔻 г.Новый Афон, хачапурная возле парка с лебедями✔️ P.S.: кофе на песке там тоже отменный👍 #абхазия #новыйафон #сухум #гудаута #гагра #рица #юпшара #анакопийскаякрепость #черниговка #настяпутешественница #вахвах #ущущ
Же6лающие почувствовать колорит народа, увидеть национальные танты, послушать песни и "закусить" все это мамалыгой, отправляются на абхазское застолье в село Дурипш.
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Очень боялась ехать в эту страну, т.к. от нескольких людей слышала, что там плохие люди, что там бандитов много....и т.д. 😣 Но пожив здесь немного, понимаешь что это всё не так. Люди очень доброжелательные ,общительные, радушные, гостеприимные...🙌☺️ #абхазия#дурипш#цандрыпш#гагра#сухум#кындык#абхазскоезастолье #отдых#шашлык#путешествие#апацха#пп#Юх#Вьюх#Джурба#крск#pp#tags#tags4likes#tagsfortags#likeforlikes#like4likes#likeforfollow#abkhazia#beautiful
"Пейзажи" сухумского рынка не оставят никого равнодушным. За каждым прилавком отдельная фотоистория.
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#Сухум#Сухумскийрынок#Абхазия#реклама#дыня#люблюдыню#юмор#смех#маркетинг
А кто-то пришел на рынок в поисках определенного персонажа. К сожалению, найти знаменитую бабушку Седу, которая делает лучшую аджику на рынке, так и не удалось.
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Одно из самых ярких впечатлений - это #сухумскийрынок . Столько красок, столько колоритных людей вокруг - словами не передать! Очень жаль, что именно сегодня на рынке не было бабушки Седы, она торгует аджикой и специями, лучшими на рынке, как говорят. Ее многие знают и идут за специями только к ней. Мы в прошлый раз покупали именно у нее, поэтому сравнивать было не с чем, но точно могу сказать, что это лучшие специи, которые я встречала! Сегодня пришлось покупать у другой бабули, но надеюсь, что тоже не разочаруют :) #Абхазия #Сухум #a_summertrip2018 #завернитемневсе #иещетотбольшойарбуз #алучшедва
"Сухумский рынок -это целый город в городе", - пишет evgenia_bogaeva и мы с ней согласны.
Некоторые туристы удивляются, что в Абхазии есть свое метро. Есть, да не просто метро, а ведущее в пещеру. Почитайте историю morskie.tonkosti
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