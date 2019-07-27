17:27 27 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR70.31
Поиск

Влюблены в Абхазию: туристы делятся впечатлениями об отпуске в соцсетях

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
33210

О том, как туристы отдыхают в Абхазии и какие места пользуются особой популярностью среди гостей республики, читайте в обзоре Sputnik.

Ежегодно в Абхазию приезжает сотни туристов. Гости посещают республику круглый год, но пик популярности абхазских курортов приходится на лето, когда можно вдоволь искупаться в море и не заботиться о погодных капризах.

Асмат Цвижба, Sputnik

В Абхазию туристов привлекает в первую очередь природа. Судя по публикациям в социальных сетях самое популярное место - озеро Рица.

Instagram буквально забит фотографиями с Юпшарского каньона, который находится по дороге к озеру, а о снимках у самой Рицы и говорить не нужно. Кто-то признается ей в любви, другие под публикациями обещают снова вернуться в Абхазию, чтобы увидеть эту красоту еще раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Абхазия ты любовь ❤️❤️❤️ #озерорица

Публикация от Екатерина Арзамаскина (@ekaterina_arzamaskina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Абхазия=любовь❤️ Каждый раз отдыхая в Лазаревском мы думали об экскурсии туда, но смущали отзывы о прохождении границы. В этом году решили рискнуть и не прогадали😍 Пока все как обычно дегустировали всё,что предлагают, мы побежали брать катамаран чтобы побыть в центре озера Рица🔝И это оказалось самым запоминающимся в этой поездке🤘🏼 Какие красооооты там, ну прям нереальныеее❤️ Абхазия,СПАСИБО! Надеюсь мы еще вернемся🙏🏼 . . . #озероРица #Абхазия #голубоеозеро #нофоафонскиймонастырь #Гагра #горыпоколено

Публикация от Gelya Kazarinova 🇷🇺 (@fuerza_hk)

По дороге на озеро можно не только сделать крутые фото, но и "перелететь" реку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Реальный кайф 😍

Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀𝓐𝓭𝓪𝓶𝓮𝓷𝓴𝓸 𝓥𝓪𝓵𝔂𝓪 (@adamenkovalya)

Самые экстремальные туристы предпочитают не просто экскурсию, а джип-тур по Абхазии. Экстремальная езда хоть и уматывает, но воспоминания остаются надолго.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пожалуй этот день запомнится мне на всю жизнь! Наконец-то я увидела эти края вживую, а не на фото!!)) но мы выбрали не просто экскурсию, а джипп тур на целый день. Быстрая, местами экстремальная езда по краю дороги над пропастью и неописуемая красоты природа, привели меня в полный восторг! Спасибо @abkhaziya.travel за организацию поездки и водителю нашей группы за веселую и незабываемую поездку😂👌🏻👌🏻👌🏻 Видео с поездки прикрепляю в сториз)

Публикация от 𝓚𝓸𝓻𝓸𝓵𝓮𝓿𝓪_𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪✨ (@koroleva_julia10)

А вот кто-то предпочитает добираться до самых красивых мест на попутках. Зато какие виды! 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#abkhazia #2k19

Публикация от 💲✝️📧🖕🏿 (@stepan_egorov)

После Отечественной войны народа Абхазии многие архитектурные достопримечательности страны разрушены. Но туристов это не смущает, ведь можно устроить атмосферную фотосессию в заброшенных замках. 

Не обходят стороной туристы и восточную часть Абхазии. "В мире достаточно городов-призраков и в одном из них мне удалось побывать",- пишет о Ткуарчале в своем аккаунте пользователь Instagram novogorotsevaa

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⠀⠀⠀⠀ АЛЁНА НОВОГОРОДЦЕВА (@novogorodtsevaa)

Некоторым недостаточно "низменных" красот и они отправляются покорять горы.

Абхазская кухня занимает отдельное место в публикациях. Фото аппетитных шашлыков и знаменитых ачашв-лодочек должно быть у каждого туриста, посетившего Абхазию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алимонад из амандарина, с ахачапури на Анакопийской крепости👍 Потихоньку учу абхазский язык😊 . Кстати люди поговаривают, что это самые вкусные лодочки во всей Абхазии. 🌄 . Не верите? Попробуйте сами🔻 г.Новый Афон, хачапурная возле парка с лебедями✔️ P.S.: кофе на песке там тоже отменный👍 #абхазия #новыйафон #сухум #гудаута #гагра #рица #юпшара #анакопийскаякрепость #черниговка #настяпутешественница #вахвах #ущущ

Публикация от Анастасия Ваганова (@vaganova_av)

Же6лающие почувствовать колорит народа, увидеть национальные танты, послушать песни и "закусить" все это мамалыгой, отправляются на абхазское застолье в село Дурипш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#абхазскоезастолье

Публикация от Серег@ Пудовкин (@seregapudovkin)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Очень боялась ехать в эту страну, т.к. от нескольких людей слышала, что там плохие люди, что там бандитов много....и т.д. 😣 Но пожив здесь немного, понимаешь что это всё не так. Люди очень доброжелательные ,общительные, радушные, гостеприимные...🙌☺️ #абхазия#дурипш#цандрыпш#гагра#сухум#кындык#абхазскоезастолье #отдых#шашлык#путешествие#апацха#пп#Юх#Вьюх#Джурба#крск#pp#tags#tags4likes#tagsfortags#likeforlikes#like4likes#likeforfollow#abkhazia#beautiful

Публикация от Екатерина (@ekaterinayuh)

"Пейзажи" сухумского рынка не оставят никого равнодушным. За каждым прилавком отдельная фотоистория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Сухум#Сухумскийрынок#Абхазия#реклама#дыня#люблюдыню#юмор#смех#маркетинг

Публикация от Наталья Чекрыгина (@chekrygina2985)

А кто-то пришел на рынок в поисках определенного персонажа. К сожалению, найти знаменитую бабушку Седу, которая делает лучшую аджику на рынке, так и не удалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Одно из самых ярких впечатлений - это #сухумскийрынок . Столько красок, столько колоритных людей вокруг - словами не передать! Очень жаль, что именно сегодня на рынке не было бабушки Седы, она торгует аджикой и специями, лучшими на рынке, как говорят. Ее многие знают и идут за специями только к ней. Мы в прошлый раз покупали именно у нее, поэтому сравнивать было не с чем, но точно могу сказать, что это лучшие специи, которые я встречала! Сегодня пришлось покупать у другой бабули, но надеюсь, что тоже не разочаруют :) #Абхазия #Сухум #a_summertrip2018 #завернитемневсе #иещетотбольшойарбуз #алучшедва

Публикация от Мария (@marymi_berry)

"Сухумский рынок -это целый город в городе", - пишет evgenia_bogaeva и мы с ней согласны.

Некоторые туристы удивляются, что в Абхазии есть свое метро. Есть, да не просто метро, а ведущее в пещеру. Почитайте историю morskie.tonkosti

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МОРЕ🔹ТАРГЕТИНГ🔹СОЧИ (@morskie.tonkosti)

Читайте также:

По теме

Нервы беречь надо: стоит ли в Абхазии играть с чувствами
Гагра возглавила рейтинг самых популярных курортов Абхазии
Лето, солнце, море, пляж в объективе Sputnik
Теги:
озеро Рица, отдых в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухумский аэропорт
Лестница в небо: фотоэкскурсия по сухумскому аэропорту
Перелом руки и урок на всю жизнь: как малыш покатался на ленте для выдачи багажа
Кандидаты в президенты
Кто хочет быть президентом: все кандидаты в инфографике Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia