Только экстренно: какую бесплатную медпомощь россияне могут получить в Абхазии

Правила платного и бесплатного медицинского обслуживания граждан России в Абхазии действуют на основе соглашения двух государств от 2013 года.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Граждане России могут получить бесплатную экстренную помощь в медицинских учреждениях Абхазии только в течение одного дня, рассказала Sputnik заместитель министра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба.

"Это правило действует в случае, если пациент поступает в больницу на скорой помощи либо в приемный покой с показаниями, не совместимыми с пребыванием вне стационара. То есть имеется в виду, что жизнедеятельности человека угрожает опасность", - объяснила она.

Однако плановое обращение к врачам в Абхазии будет платным.

"Плановое обращение связано с отсроченной опасностью. К примеру, если у человека есть какое-либо заболевание, которое требует оперативного вмешательства, но не здесь и не сейчас. То есть данную ситуацию можно разрешить через неделю и более", - добавила Ардзинба.

Полисы обязательного медицинского страхования граждан России на территории Абхазии не действуют, объяснила замминистра.

"Нужно понимать, что полис обязательного медицинского страхования – это документ, который подтверждает медицинскую обеспеченность человека – гражданина России. Он обслуживает человека только в учреждениях России", - отметила она.

По словам Ардзинба, правила платного и бесплатного медицинского обслуживания граждан России в Абхазии действуют на основе соглашения двух государств от 2013 года. Тарифы на предоставление платных услуг установлены согласно постановлению Министерства здравоохранения Абхазии "Об установлении тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые государственными лечебно-профилактическими учреждениями Республики Абхазия" от 10 июля 2018 года.

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