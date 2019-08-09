Запад мешает диалогу Грузии и Абхазии, заявил и. о. постпреда России при ООН

Ранее в Совете Безопасности ООН прошло закрытое обсуждение в связи с очередной годовщиной грузино-осетинской войны 2008 года.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственный путь к снижению напряженности между Грузией с одной стороны и независимыми Абхазией и Южной Осетией с другой - это прямой диалог между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом, передает РИА Новости.

Ранее в Совете Безопасности ООН состоялось закрытое обсуждение, приуроченное к очередной годовщине грузино-осетинского конфликта 2008 года. С заявлением на эту тему выступили дипломаты из США, Великобритании, Польши, Бельгии, Эстонии, Германии, Франции. Представители указанных стран в очередной раз поддержали "независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ".

Как отметил Полянский, за 11 лет, прошедшие с момента конфликта в Южной Осетии, позиция западных стран "не слишком изменилась".

"Грузия заплатила очень большую цену за эту трагическую ошибку, допущенную бывшим президентом Михаилом Саакашвили. И мы видим, что единственный путь сделать отношения на Кавказе процветающими и снизить напряженность - это диалог между Грузией и двумя независимыми государствами - Абхазией и Южной Осетией", - сказал Полянский.

По его мнению, Москва также могла участвовать в этих переговорах.

"К сожалению, позиция, которую занимают западные страны, не очень способствует этому", - подчеркнул он.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что Кремль делает все, чтобы развивать и укреплять двусторонние связи с Грузией на уровне человеческих контактов и в коммерческой сфере.

"Много российских туристов посещают Грузию. Несмотря на политическую турбулентность, которая там складывается, мы установили очень хорошие отношения на основе контактов между людьми. Грузинские продукты поступают на российские рынки без каких-либо проблем. Они очень популярны в России. Грузия выручает значительные средства от этой продажи. И мы рады такому стечению обстоятельств", - резюмировал Полянский.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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