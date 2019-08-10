Паспортные столы в Абхазии будут работать без выходных

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Паспортные отделы во всех городах и районах республики будут работать без выходных и в праздники с 9:00 до 18:00 часов, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Отмечается, что график будет действовать до особого распоряжения. Информация о готовых к выдаче документов будет обновляться ежесуточно.

Переход на семидневный рабочий график связан с увеличением числа людей, подающих документы на обмен абхазского внутригражданского паспорта, и во избежание очередей, говорится в сообщении.

В то же время, в МВД сообщили, что в настоящее время готовы к выдаче 3959 бланков документов.

"Просим граждан в срочном порядке явится в паспортные отделы и забрать уже готовые паспорта", - добавили в ведомстве.

В целом по республике новые абхазские паспорта уже получили около 130 тысяч человек. Так, более 26 тысяч паспортов получили жители столицы, около 18000 граждан получили паспорта в Гудаутском районе и более 14 200 - в Очамчырском районе. Готовятся к выдаче еще 2623 документа.

Ранее Sputnik сообщал, что способ проверки готовности паспортов упрощен. Гражданам при сдаче документов выдаются 19-значные номерки, с помощью которых у населения есть возможность проверить готовность паспорта, перейдя на официальный сайт МВД Абхазии по специальной вкладке.

Для получения или обмена общегражданского паспорта инспекторы паспортного подразделения выезжают по адресам и на месте осуществляют прием документов. Эта услуга предоставляется недееспособным гражданам, у которых нет возможности выехать в паспортный стол.

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