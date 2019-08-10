Рай на Марра: в столице Абхазии завершился фестиваль "Sukhum Open-2019"

Международный шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019", который стартовал 2 августа, завершился в Сухуме в субботу 10 августа. Перед тем, как приступить к церемонии награждения победителей для участников фестиваля провели экскурсию по саду президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба.

Sputnik, Асмат Цвижба

Дом президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в республике знает, наверное, каждый. Он утопает в зелени и цветах. С недавних пор хозяин дома проводит экскурсии по своему саду. В этот раз у него в гостях участники фестиваль "Sukhum Open-2019".

"Это простой рай на улице академика Марра", - поделилась впечатлениями шахматистка из Перми Римма Артеменко.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Зеленый" дом Константина Тужба

Артеменко приезжает в Абхазию с 1956 года. В фестивале она принимает участие в десятый раз. Пермячка считает Абхазию своим вторым домом. До войны 1992-1993 годов в Сухуме было намного больше ухоженных дворов и цветов, считает девушка.

"Сейчас в центре еще неплохо, а вот чуть дальше стоят израненные дома. Ведь это очень плохо влияет на настроение человека. Нужно проявлять инициативу и украшать свой город самостоятельно, помогать друг другу", - уверена шахматистка.

© Sputnik / Асмат Цвижба С недавних пор Константин Тужба проводит экскурсии по своему саду

Гости интересовались названиями растений, многие впервые увидели дерево мушмулы и удивились, что в саду растет даже грейпфрут.

Ольга из Москвы привезла на фестиваль своего шестилетнего сына Ярослава. По ее словам, изначально ребенок не поверил, что это частный дом и даже поспорил с мамой.

"В Абхазии мы впервые. Я поражена доброжелательностью людей, их открытостью. Думаю, мы приедем сюда снова в следующем году", - отметила Ольга.

Море и сильные соперники

После экскурсии победителям вручили кубки и денежные награды. Среди девочек в возрасте до 8 лет второе место заняла Бутба Есения, первое место досталось Раяне Сафиной из Татарстана.

Есения занимается спортом всего полтора года, но уже успела принять участие в различных чемпионатах, получить призовые места и даже привела в шахматы четырехлетнюю сестру Леону.

"Я сама захотела заниматься шахматами. Всегда проезжала мимо шахматной школы и видела, как занимаются дети и тоже решила. В этот раз соперники были сильные, но победа далась мне не очень сложно", - призналась шахматистка.

Второе место среди девочек до 12 лет заняла участница из Казани Камилла Наумова. В Абхазии шахматистка впервые, а вот в шахматах уже семь лет.

© Sputnik / Асмат Цвижба Шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019”

"Мне здесь очень понравилось, мы успели накупаться в море, прогуляться по городу. Это уже мой четвертый фестиваль и в этот раз мне попались сильные соперники", - рассказала она.

Главный судья фестиваля Отар Хурхумал отметил высокий уровень подготовки участников фестиваля.

"Здесь собрались международные мастера из Тулы, Саратова, Владимира, Тамбова, Санкт-Петербурга и Краснодара. Радуют успехи и юных участников. Ребята из Абхазии достойно борются с противниками из России, результаты говорят сами за себя. Такие крупные турниры повышают интерес к игре в республике. После окончания фестиваля огромное количество детей стараются записаться в шахматные школы и кружки при школах", - рассказал он.

После закрытия фестиваля в Сухуме, шахматисты могут попробовать свои силы на соревнованиях в Гагре, которые продлятся до 20 августа.

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