Галопом по Европам: где живут бывшие жильцы приюта "Топа"

О том, как поживают бывшие питомцы приюта для бездомных собак "Топа", в каких странах они теперь живут и как ладят с новыми хозяевами, читайте в обзоре Sputnik.

Всего полтора года назад Саида Отырба и команда ее единомышленников открыли первый в Абхазии приют для бездомных собак "Топа". За короткий срок им удалось вернуть к жизни немало животных и даже найти им новые семьи.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Интересный факт: постояльцы "Топы", как правило, находят новых хозяев за пределами Абхазии. Уже 516 собак из республики оказались в России и Европе. Всего четыре собаки, из тех, что обрели новых хозяев, продолжают жить в Абхазии.

Год назад лабрадора Сэма нашли в Абхазии совсем маленьким щенком и забрали в Екатеринбург. Свой следующий день рождения Сэм уже встретил с любимой хозяйкой, а главное – в собственном доме.

Ушастик Жулька попала под машину, в аварии потеряла лапку. Но новых хозяев это не смутило. Вы только посмотрите на ее довольную мордашку. "Собака-улыбака", - так называли ее в приюте.

Красавчик Джейк был найден в селе Алахадзы. Теперь он живет в Германии и сопровождает свою новую хозяйку на пробежках.

Лотти была найдена в Пицунде. В собаку стреляли, повредилм ей в позвоночник, она не могла ходить, а ведь с ней были новорожденные девять щенят. В приюте долго боролись за жизнь Лотти, прогнозов на то, что она будет ходить, никто не давал. Но нашлись добрые люди из города на Неве, которые забрали и вылечили собаку. Теперь она – часть их семьи.

Найда, Шоколад и Аста нашли новый дом далеко от Абхазии – в Германии. Судя по фотографиям, они быстро стали своими в новой стране.

После приюта у Сэма началась новая жизнь. Новые хозяева оказались очень активными, пришлось лезть с ними аж на высоту 1406 метров, на самую высокую точку Челябинской области.

Кто-то находит в приюте свою первую собаку, как Алина и ее муж. Теперь лохматый Рейс живет в Москве. Как и его хозяйка, он любит модно одеваться.

Красавица Шакира на пару с другом Кузей отправились покорять Эстонию.

Не все собаки находят дом с первого раза. Так случилось и с Мелани. Щенком ей нашли дом в Москве, но хозяева не справились с ее своенравным характером. Вскоре для Мел нашли новую хозяйку, которая смогла найти особый подход.

Часто бездомных собак из приюта забирают туристы. Несколько дней Екатерина из Москвы держала Джину в гостиничном номере, а потом увезла с собой. Теперь об отдыхе в Абхазии хозяйке напоминают не только фотографии и сувениры.