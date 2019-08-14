Галопом по Европам: где живут бывшие жильцы приюта "Топа"

Всего полтора года назад Саида Отырба и команда ее единомышленников открыли первый в Абхазии приют для бездомных собак "Топа". За короткий срок им удалось вернуть к жизни немало животных и даже найти им новые семьи.
Асмат Цвижба, Sputnik.
Интересный факт: постояльцы "Топы", как правило, находят новых хозяев за пределами Абхазии. Уже 516 собак из республики оказались в России и Европе. Всего четыре собаки, из тех, что обрели новых хозяев, продолжают жить в Абхазии.
Год назад лабрадора Сэма нашли в Абхазии совсем маленьким щенком и забрали в Екатеринбург. Свой следующий день рождения Сэм уже встретил с любимой хозяйкой, а главное – в собственном доме.
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И вся наша команда поздравляет одного их наших любимчиков Сэма с днем рождения. Вот вам фото когда год назад щенком он отправился в Екатеринбург, и фото какой он стал парень красавец. Будьте счастливы наши родители и радуйте нас и себя долгие годы. С днем рождения СЭМ💞
Ушастик Жулька попала под машину, в аварии потеряла лапку. Но новых хозяев это не смутило. Вы только посмотрите на ее довольную мордашку. "Собака-улыбака", - так называли ее в приюте.
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Увидев это фото я просто разревелась. Счастью нет предела когда на свете есть люди которые не боятся проблем, у которых душа от любви на распашку. Вот таким людям досталась наша Жулька. Несмотря на то что лапки одной нет, она счастлива на все 200%. Собака улыбка, собака позитивчик. Счастье есть, и оно рядом. Нужно просто захотеть его видеть. Жулька ты красавца. Спасибо вам наши родители 🙏
Красавчик Джейк был найден в селе Алахадзы. Теперь он живет в Германии и сопровождает свою новую хозяйку на пробежках.
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День хочу завершить приветами из дома. Первый это наш Джейки и вам привет из Германии 💞💞💞 Уникальная мама, уникальная собака, просто единение душ, так можно назвать этот тандем. Джейк был спасён в Алахадзе. Далее наша принцесса, скажу как есть, избалованная, излюбленная, изцелованная Мишель и привет из Питера. Мишель была спасена из Цандрипша. Вы посмотрите как блестит её шерсть, просто шёлк. Вера 💞респект. Двое детей, огромные чемоданы и под мышкой Мишель, никогда не забуду этот день. Далее привет из Кемерово, Герда, наша девочка с Кристала (Бзыбь). Кто знал что так далеко её ждёт счастье.. Мама, папа, тёплая кровать и безумная любовь. Отправить собаку в Новосибирск и дождаться её и так любить может только Лена 💞 и также безумно любить хозяев может Герда. Про 4 собаку одно слово и это неизменно, она космос. Её любят все, все подписчики без исключения это конечно Дафна. И привет ещё раз с Питера))) Кто не верит что это собачеловек?????.. Страшно вспоминать её прошлое так же у Кристала (Бзыбь). Сейчас она королева, потому что родители Король и Королева. И все повадки Дафны как и положено царской семье. 💞
Лотти была найдена в Пицунде. В собаку стреляли, повредилм ей в позвоночник, она не могла ходить, а ведь с ней были новорожденные девять щенят. В приюте долго боролись за жизнь Лотти, прогнозов на то, что она будет ходить, никто не давал. Но нашлись добрые люди из города на Неве, которые забрали и вылечили собаку. Теперь она – часть их семьи.
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Ааа конечно, конечно узнаете? А может и забыли её? Но разве можно забыть Лотти? Лотти которая была вырвана из лап смерти. Перебитый позвоночник, и с ней 8 только родившихся щенков. Да, поднялась чья-то рука сделать это. Как и сколько мы с вами боролись за неё не забыть. Прогноз был осторожный и никто не думал что Лотти встанет на лапки и будет бегать. Но чудо произошло. Затем произошло ещё одно чудо, Зейнаб забрала её в Питер на передержку а финкураторство на себя взяла наша замечательная родительница мама Дафны @irina_shudria. Лотти находилась на замечательной передержке у людей которые её очень полюбили и произошло ещё одно чудо, самое главное, они её оставили себе. Сколько пережила Лотти? Она перенесла весь ад для того чтобы жить в раю, дома с мамой в обнимку. Очень прошу тех кто не знаком с ней почитать историю в хэштегах. #лотти_абхазия Я очень благодарна Зейнаб и Ирине за наивысшее счастье. Девочки вы супер👌💋
Найда, Шоколад и Аста нашли новый дом далеко от Абхазии – в Германии. Судя по фотографиям, они быстро стали своими в новой стране.
После приюта у Сэма началась новая жизнь. Новые хозяева оказались очень активными, пришлось лезть с ними аж на высоту 1406 метров, на самую высокую точку Челябинской области.
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Всем доброе утро от нашего Спортсмена, красавца, умнички Сэма. Сэм покоритель вершин ❗ Фото с самой высокой точки Челябинской области. Хребет Нургуш, высота 1406м. Недельное велопешеходная путешествие закончились покорением высоты. Я люблю писать о наших собаках из приюта и говорить о них бесконечно. Но здесь речь не только о Сэме. Я хочу поблагодарить родителей за любовь, за преданность, за счастье, за такую яркую жизнь и желаю им покорять самые красивые жизненные высоты. Ребята вы супер. Спасибо вам за все.
Кто-то находит в приюте свою первую собаку, как Алина и ее муж. Теперь лохматый Рейс живет в Москве. Как и его хозяйка, он любит модно одеваться.
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Красавица Шакира на пару с другом Кузей отправились покорять Эстонию.
Не все собаки находят дом с первого раза. Так случилось и с Мелани. Щенком ей нашли дом в Москве, но хозяева не справились с ее своенравным характером. Вскоре для Мел нашли новую хозяйку, которая смогла найти особый подход.
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Смотрю и глазам не верю. Наша Мэлани 💞💞💞 Repost @shelter_tails by @media.repost: Долго думала, как уместить три потрясающие истории дружбы в один пост. Не придумала. Пусть будет три поста. ⠀ У многих кураторов есть оговорка пристройства по возрасту, у нас - нет. Есть только конкретный человек и конкретная собака. Возврат Чокко заставил задуматься о возрасте хозяйке, но тут же вспомнились семьи пристроенных, ещё более молодым хозяевам собаки. И пристроенные более чем удачно. Первая открывает серию Мелания. ⠀ Мэл щенком нашла дом в Москве, далее ее вернули как неуправляемую, агрессивную, сложную собаку. Буквально тут же откликнулась Женя @topster.mel , что очень хочет взять Мэл в семью. Да, Жене не просто, да она много времени уделяет воспитанию Мелании, но посмотрите на видео какие плоды принесли вложенные Часы!!!! Женя ездит на автобусе на Занятия, она вставала в 5 утра, чтобы гулять собак, у неё обе собаки занимаются аджилити и самое главное она их очень любит!!! Все, что мы вкладываем в собак позже откликается нам. Женя спасибо тебе за Мэл, другой Хозяйки уже не представляем для малышки💗. ⠀ ⁉️Вопрос: Мы тут в сомнениях, неужели кто то из борзых пробегал в роду? Уж сильно длиннонога и худощава! #мелания_абхазия #кинология #собакаизприюта #гончая
Часто бездомных собак из приюта забирают туристы. Несколько дней Екатерина из Москвы держала Джину в гостиничном номере, а потом увезла с собой. Теперь об отдыхе в Абхазии хозяйке напоминают не только фотографии и сувениры.
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Для всех, кто переживал за щенка, выброшенного под колеса, у нас хорошие новости! Девочка обрела свой дом! Благодаря вашим комментариям и репостам, ее фото увидела девушка из Москвы, отдыхающая здесь со своей подругой. Они приехали на своей машине и решили, что вывезут Джину отсюда и заберут себе! С первых секунд взаимопонимание было найдено и Джина прижалась к своей новой хозяйке))) несколько дней Катя держала ее в гостиничном номере, где они остановились и рассказала, что девочка очень сообразительная и шустрая. В туалет только на пеленочку, на ножку она уже не хромает, слава Богу, это оказался обычный ушиб, который прошёл со временем! Бегает, играет с тапочком, вообщем, радуется жизни) завтра они выезжают домой в Москву! Пожелаем девчонкам хорошей дороги и счастливой жизни! ❤❤❤ Малышке дали новое, красивое имя Эсма 👌#Эсма_абхазия