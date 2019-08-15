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День добровольца в Абхазии

Ради свободы Апсны: День добровольца отметили в Гудауте

В Абхазии
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В Абхазии 15 августа отмечают одну из знаменательных дат, связанных с Отечественной войной народа Абхазии, - День добровольца.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония возложения цветов прошла у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа.

В церемонии приняли участие руководство республики, представители общественных организаций, добровольцы из Чечни, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, городов России и жители Абхазии.

Кабардинские добровольцы и абхазские ополченцы. Пицунда 1993.
предоставлено Асланбеком Мирзоевым
По зову сердца: о добровольцах в Отечественной войне народа Абхазии

Доброволец из Чечни Анзор Магомадов приехал в Абхазию в первые дни Отечественной войны. Тогда ему было 22 года. О событиях в республике он узнал от родного брата. 

"Мне брат сказал, что по телевизору передают, будто в Абхазии идет война, убивают женщин, детей и что он должен туда поехать. Но я ему не позволил, сказал, что у него трое детей, и решил ехать сам. Следующим утром я и уехал. Вслед за мной в Абхазию приехал и брат. Помню, здесь была очень тоскливая атмосфера. Люди не знали, куда деваться. Со всех сторон страна была оккупирована. Но как приехали добровольцы, абхазы тоже духом воспряли", - вспомнил он.

  • Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа
    Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа
    Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа
    Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа

Как признался ветеран, одной из самых сложных операций для него было освобождение Гагры. 

"Там мы старались брать грузинских солдат в плен как можно больше, чтобы обменять на абхазских бойцов. Мы подбили два танка, и в тот день среди нас погибли 20 человек. Но все это было сделано ради свободы Апсны, пусть больше никогда не будет войны в этой прекрасной республике", - сказал он. 

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны в Абхазии погибли более 260 добровольцев.

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Теги:
Гудаута, Отечественная война народа Абхазии, День добровольца


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