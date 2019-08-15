Незабытые воины Великой Отечественной: видеомост Сухум-Ереван прошел в Sputnik

Видеомост Сухум-Ереван, посвященный проекту "Возвращение имени", прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия. В ходе мероприятия руководитель проекта Григорий Скворцов рассказал о судьбе воинов армянской национальности, которые не вернулись из немецких концлагерей.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей стран бывшего Советского Союза, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных, без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О проекте "Возвращение имени"

Открывая видеомост Сухум-Ереван в пресс-центре Sputnik Абхазия, руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал, что во время Великой Отечественной войны в плену фашистов оказалось шесть миллионов советских военнослужащих, почти четыре миллиона погибли в концлагерях.

800 тысяч выживших и оказавшихся в американской зоне оккупации Германии уехали на запад и остались там навсегда по призыву американских властей, подчеркнул Скворцов.

"Это было сделано исключительно ради заботы о тех людях, потому что американцы убеждали их в том, что они будут осуждены, репрессированы, и, возможно, даже расстреляны. К сожалению, они оказались правы, вторая группа военных, которая оказалась в советской зоне, более миллиона человек, из них 998 тысяч были осуждены судами военных трибуналов, некоторые погибали в лагерях НКВД", - сказал руководитель проекта "Возвращение имени".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik О немецких документах на выходцев из Армении

Сегодня участники проекта располагают сведениями о том, что многие из них, в том числе жители Армении умерли в лагерях НКВД СССР. В российских военных архивах они числятся среди пропавших без вести.

Многие семьи до сих пор думают, что их родственник пропал, а на самом деле, многие из них после освобождения из немецкого плена были осуждены военным трибуналом СССР и погибли уже в лагерях.

"Оказалось, что те военнослужащие Красной армии, в том числе жители Армении, Абхазии и других республик Советского Союза, которые были призваны на фронт, в разных ситуациях попали в немецкие лагеря. Но дело в том, что после они были заключены в советские лагеря, и сведений о них родственникам не поступало. Это немецкие архивные документы, которые были известны советскому командованию еще в 1945 году, когда началось освобождение военнопленных, но по политическим причинам документы были засекречены", - говорит Григорий Скворцов.

Родственников информировали только о том, что их родные пропали без вести. После в пресс-центре Sputnik Армения показали видеоролик о работе проекта "Возвращение имени".

На пресс-конференции также присутствовали курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ), поисковики по работе со списками, представители Армянской общины Абхазии, школьники.

711 пропавших армян

Проект "Возвращение имени" направлен на то, чтобы вернуть в семьи пропавших уникальные немецкие архивные документы, которые говорят о судьбе воинов, подчеркнул Григорий Скворцов.

Журналисты в пресс-центре Sputnik Армения интересовались тем, сколько личных дел узников немецких концлагерей найдено участниками проекта.

"У нас имеется 650 индивидуальных личных документов на жителей Еревана, а по всей вашей республики 711 персональных документов. Дело в том, что многие семьи никогда не имели возможности не только узнать судьбу своего родственника, где он похоронен и что с ним произошло, но они не видели сам документ. В большинстве случаев он представляет собой семейную реликвию, потому что там можно увидеть родственника, сфотографированного в концлагере, почитать какие-то сведения", - заметил Скворцов.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik О поиске пропавших в Великой Отечественной

Но самое важное - это то, что стало известно, где похоронены солдаты, и у каждой семьи есть возможность поехать на место, где покоится их родственник.

"Мы проделали большую работу вместе с нашими поисковиками, потому что очень сложно найти сведения в архивах и обработать их, чтобы ответить на вопрос по каждой фамилии. Мы на сегодня подготовили документы семь фамилий жителей Еревана, Нагорного Карабаха, за каждым документом скрывается отдельная история", - сказал он.

Григорий Скворцов сообщил, что с декабря прошлого года проект "Возвращение имени" добивается от руководства Нагорного Карабаха, чтобы они оказали помощь в нахождении родственников погибших во время Великой Отечественной войны.

"Там 41 солдат, причем, в отличие от Абхазии или Армении, в документах указаны конкретные деревни, города. Просто надо приехать и искать там. Я хочу сказать, что до сегодняшнего дня нам не ответили ни на одно письмо, которое отправляли в адрес руководства республики", - подчеркнул он.

Григорий Сковорцов обратился к информационному агентству Sputnik Армения с просьбой о том, чтобы помочь найти семьи и вручить архивные военные документы.

"Мы делаем это для того, чтобы позаботиться о семьях, потому что страдания семей были безмерными. Родственники ездили по городам, писали письма, искали фронтовиков, чтобы ответить на вопрос, куда пропал сын, отец или брат", - говорит Скворцов.

Журналисты в Ереване пообещали оказать содействие в поисках родственников по тем спискам, которые предоставил проект "Возвращение имени".

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибли. В их числе и жители Абхазии.

По решению советской власти все сведения о военнопленных до недавних пор были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети - на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Проект "Возвращение имени" проводится уже три года под эгидой Министерства обороны Абхазии. Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта. В 2019 году к инфопартнерству также присоединился хаб Sputnik Армения.

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