Скворцов о могиле советских летчиков в Сухуме: не может оставаться в таком виде

Автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов в интервью на радио Sputnik рассказал, что могила советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны, может исчезнуть в Сухуме.

По мнению Скворцова, могилы солдат времен Великой Отечественной войны, не должны оставаться в ненадлежащем виде.

"В 1942 году начались авиационные бои и Сухум стали бомбить. Был воздушный бой советского и немецкого самолетов. Нашим летчикам пришлось совершить таран ради спасения города. Погибших советских летчиков похоронили в парке имени Курченко. На сегодняшний день эта могила разрушена. Увидеть ее могут только те, кто знает, где она. Я обращался и в мэрию, и в министерство культуры. Меня удивляет, что вопрос никто не решает. Могила летчиков исчезает, ее надо восстановить, она не может находиться в таком виде", - сказал Скворцов.

Проект "Возвращение имени" в Абхазии существует уже три года. За время работы проекта установлены судьбы более 170 красноармейцев.

Информационное агентство Sputnik уже три года является информационным партнером проекта "Возвращение имени".

Читайте также: