Наблюдатели из Южной Осетии прибудут в Абхазию на президентские выборы

Делегация из Южной Осетии отправится в Абхазию в качестве наблюдателей на выборах президента республики, которые пройдут 25 августа.

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Делегация Южной Осетии во главе с первым заместителем спикера парламента республики Петром Гассиевым приедет в Абхазию для международного мониторинга президентских выборов, сообщается на сайте законодательного органа Южной Осетии.

"В Абхазии состоятся выборы президента, и отмечу, что там достаточно непростая политическая ситуация. Разумеется, мы, как братская республика, не можем оставаться в стороне. Мы приняли приглашение прибыть на выборы в качестве международных наблюдателей от Республики Южная Осетия. Помимо меня поедут представитель администрации президента РЮО и представитель ЦИК РЮО", - приводит пресс-служба слова Гассиева.

Парламентарий также выразил уверенность, что выборы в Абхазии пройдут в исключительно демократичном русле, не выходя за рамки международного права.

Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года. Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов.

Итоги голосования должны быть будут подвести в течение трех дней после дня выборов, до 28 августа.

Согласно закону, кандидат в президенты имеет право назначить наблюдателей со своей стороны на каждый избирательный участок. В Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

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