Делегация Совфеда России будет наблюдать за выборами в Абхазии

Согласно прогнозу Центральной избирательной комиссии Абхазии, в голосовании на выборах президента республики могут принять участие около 117 тысяч избирателей.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Делегация Совета Федерации России будет присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В делегацию входят российские сенаторы: замглавы международного комитета Совфеда Фарит Мухаметшин, зампред оборонного комитета Михаил Козлов и сенатор от этого же комитета, представитель Крыма Ольга Ковитиди, а также член международного комитета Алексей Кондратьев.

Ранее стало известно, что Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" будет дистанционно наблюдать за выборами в Абхазии.

Избирательный участок для голосования в выборах президента Абхазии в Москве будет открыт на улице Донская 18/7, строение 1.

Посольство Абхазии в российской столице ожидает около тысячи избирателей.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов.

Итоги голосования должны быть будут подвести в течение трех дней после дня выборов, до 28 августа.

Согласно закону, кандидат в президенты имеет право назначить наблюдателей со своей стороны на каждый избирательный участок. В Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

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