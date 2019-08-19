Археология связала с родиной: история репатриантки Эдже Трапш

Об истории репатриантки из Турции Эдже Трапш, почему она решила связать свою судьбу с Абхазией, как сумела найти себя в республике, читайте в материале Sputnik.

Эдже Трапш родилась и выросла в семье махаджиров в Турции, десять лет назад она решила приехать жить в Абхазию и, несмотря на сложности, сумела остаться и найти свое любимое дело.

Сырма Ашуба, Sputnik

Путь в Абхазию

Уехать жить на историческую родину Эдже Трапш решила после того, как в Турцию приехала группа ученых из Абхазии. Она познакомилась с ними, в ходе беседы ей рассказали, что первым абхазским археологом был ее однофамилец Михаил Трапш.

"Меня пригласили приехать в Абхазию и заняться археологией. Я согласилась, так как давно хотела жить в республике, очень много об этом думала и, когда появилась такая возможность, воспользовалась ею", - рассказала она.

Впервые на родную землю Эдже ступила в составе экскурсионной группы. В своей первый приезд она жила десять дней у однофамильцев в Новом Афоне.

После она снова вернулась в Турцию, но, побывав один раз на земле предков, она твердо решила связать свою дальнейшую судьбу с Абхазией. Немного времени спустя Эдже приехала в Абхазию. На этот раз без обратного билета.

"Первые два года я жила в семье Инны Хаджимба. Там я расширила свои знания абхазского языка, ведь сначала я владела им не очень хорошо, говорила мало. Кроме того, посещала уроки педагога Нонны Тхуазба", - рассказала репатриантка.

В Турции Эдже получила образование в области археологии и уже имела опыт практической работы.

"Меня взяли на работу в Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, где тружусь и сегодня, еще являюсь специалистом в музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте", - подчеркнула она.

Молодая специалистка сразу начала участвовать в научных экспедициях, которые проводил АбИГИ.

"Под руководством Игоря Цвинариа я принимала участие в археологической экспедиции в Сухуме и в селе Отхара. Затем я стала работать на раскопках в селе Анхуа. Недавно мы нашли там могильники, которым около 500 лет. Обнаружили древние останки, при которых были ремни, ножи, фибулы, глиняные предметы. Все эти артефакты представляют археологическую ценность", - рассказала археолог.

О махаджирстве

В результате Кавказской войны дед Эдже Трапш и четверо его братьев оказались в изгнании.

"Пятеро братьев оказались на чужбине, и только один из братьев остался в Абхазии. Наш род вышел из села Анхуа. Представителей нашей фамилии в Турции проживает мало, в Абхазии их больше", - говорит она.

В семье Эдже в Турции всегда говорили по-абхазски, рассказывали различные истории, связанные с родиной, это позволяло узнавать о родной культуре и традициях.

"Моя бабушка всегда говорила, что Абхазия очень красивая страна, и люди, проживающие там, тоже красивы. Природа Абхазии ни с чем не сравнима. Там много зелени, и наши братья живут там. Это все ее слова", - отметила Трапш.

Выполнила долг

Вернуться на родину Эдже всегда считала своим долгом. При этом она замечает, что не все, кто приезжает в Абхазию, по разным причинам остаются в республике.

"Есть люди, которые приезжают сюда, так как это их родина, находят работу, государство им помогает, выделяет жилье, они адаптируются. Но есть и те, кто приезжает для того, чтобы получить выгоду, мы это, конечно, видим, и нам это не нравится", - сказала репатриантка.

По ее словам, нужно думать над тем, чтобы укреплять связь диаспоры с Абхазией.

"Раньше было больше проектов, по одному из них я сама сюда приехала. Если таких проектов будет больше, то связи будут укрепляться, соответственно людей, которые приедут сюда жить, станет больше", - уверена Эдже.

При этом она отметила, что диаспоре в Турции сложно сохранить язык.

"Здесь есть возможность учить абхазский язык в школах, конечно, в турецких селах говорят по-абхазски, но в городах ситуация хуже", - подчеркнула она.

Также Эдже отметила, что в Турции есть Федерация абхазских культурных центров, где проводятся различные мероприятия, направленные на изучение языка и культуры Абхазии.

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