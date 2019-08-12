Тайны древних абхазов: раскопки античного городища в Меркуле

В селе Меркула, Очамчырского района с 2015 года ведутся археологические раскопки античного городища, пока единственного известного, которое населяли древние абхазы.

В 2019 году археологи из Абхазии и России исследуют башню, которая расположена на территории Меркулского городища. Ученые начали "приступ" башни всего неделю назад и довольно скоро достигли своей главной цели – нашли четвертую стену.

Раскоп у археологов пока что небогатый. Нашли барельеф с кошачьими лапами и кувшин. Также иногда им встречаются керамика и черепица.

Раскопки на территории башни в этом году планируют завершить 20 августа. Но на этом исследование древней цивилизации не остановится. Ученые намерены полностью изучить территорию в три гектара и создать 3D-модель Меркулского городища.

Это древнее поселение было обнаружено случайно абхазскими и российскими учеными в 2013 году. Раскопки начались в 2014 году. Оно уникально тем, что с IV века до нашей эры было населено абхазами и не имеет отношения к греческим или римским поселениям на территории Абхазии.

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