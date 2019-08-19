Сборная Абхазии заняла первое место на домашнем чемпионате по ловле рыбы

В открытом чемпионате по ловле рыбы спиннингом, который проходил на реке Юпсара с 16 по 18 августа, участвовали более 20 команд из Абхазии, Южной Осетии, ДНР, а также разных городов России.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Сборная Абхазии заняла первое место в открытом чемпионате Абхазии по ловле рыбы спиннингом, рассказал на радио Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

Второе место досталось команде из Санкт-Петербурга и третье – сборной Краснодарского края.

В личном зачете первое место занял Александр Воробьев из Санкт-Петербурга, второе – Альберт Бондаренко из Абхазии и третье – Вячеслав Теренков из Краснодарского края.

Открытый чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом проходил на реке Юпсара с 16 по 18 августа. В нем приняли участие более 20 команд из Абхазии, Южной Осетии, ДНР и России.

"Чемпионат прошел очень хорошо, не было никаких эксцессов. Рыба ловилась хорошо. И погода была хорошая. Все участники довольны тем, как проходят эти соревнования, тем, как клюет рыба. Люди сравнивают наши турниры с тем, как проходят чемпионаты мира. На наш чемпионат приезжают чемпионы мира, чемпионы Европы", – добавил Бондаренко.

Открытый чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега проходит уже в пятый раз. Специально для турнира в Юпcару было запущено более 25 тысяч особей форели.

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