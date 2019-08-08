Бондаренко о чемпионате рыболовов в Абхазии: есть с кем побороться

Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко в интервью Sputnik рассказал, что интерес к чемпионату по ловле рыбы с каждым годом растет.

По словам Альберта Бондаренко, качественно улучшается, а также растет количество команд, желающих участвовать в чемпионате по ловле рыбы.

"В чемпионате будут участвовать две команды из Северной Осетии, впервые будут участники из Минеральных Вод, также из Карачаево-Черкесии, из других регионов России. Составы команд разные, есть безразрядные, есть многократные чемпионы Европы и мира, чемпионы России. Составы сильные, есть с кем побороться в хорошем смысле. Максимально в чемпионате может участвовать 20 команд. В первые три года соревнований собирали 15-17 команд. На прошлых соревнованиях на реке Юпсара мы собрали 24 команды, и некоторым еще пришлось отказать, так как река не смогла вместить большее количество людей. Организация и дух соревновательного процесса поднимаются. Все больше людей хотят приехать и поучаствовать в наших соревнованиях", - сообщил Бондаренко.

Открытый чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет с 16 по 18 августа на реке Юпсара, на 25-м километре Бзыбского ущелья. В нем примут участие команды из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик. Чемпионат в этом году проходит в пятый раз.

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