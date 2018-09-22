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Рыбак из Сочи выловил 32‐килограммового сома

© Sputnik . Павел Лисицын
Новости
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Такого веса пресноводные бесчешуйчатые рыбы достигают к десяти годам своей жизни.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Сочинский рыбак выловил сома весом 32 килограмма 400 граммов на прудах форелевого хозяйства в Сочи, сообщает "Макс-Портал".

"Это не фейк и не фотошоп, как могут подумать некоторые", — заверил источник "Макс-Портал".

Рыбак из Сочи выловил 32‐килограммового сома
© Фото : "Макс Портал"
Рыбак из Сочи выловил 32‐килограммового сома

Сом— крупная пресноводная бесчешуйчатая рыба семейства сомовых. Такого веса сомы достигают к десяти годам своей жизни. В последний раз такого гиганта в прудах форельки выловили полтора года назад.

Сентябрь стал богатым на улов и для абхазских рыбаков. Сначала любители рокфишинга из Адзюбжи поймали на спиннинг сибаса весом почти десять килограммов. Не прошло и двух недель, как они же вытащили из моря еще одного монстра — 54-килограммового осетра длиной больше двух метров.

Смотрите, что абхазские рыбаки сделали с сибасом-гигантом>>

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