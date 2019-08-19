Неопознанный объект: что строят на сухумской "Брехаловке"

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Возле кофейни "Брехаловка" на сухумской набережной залили бетонный каркас.

По словам начальника Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума Светланы Шаменковой, администрация города не давала разрешения на строительные работы на "Брехаловке".

"Любые строительные работы на территории города должны проходить по согласованию с администрацией. По данному объекту разрешительные документы не выдавались. Мы выписали акт о прекращении работ", - добавила она.

Шаменкова отметила, что назвать имя застройщика на данный момент не представляется возможным.

"Насколько я знаю, люди хотели сделать доброе дело, установить навес над столиками для игр в нарды, но они не получали официального разрешения на установку этого объекта. Со своей страны мы составили акты, но дать делу ход мы пока не можем, потому что мы должны официально показать их застройщику. Назвать имя застройщика мы не можем, пока он не подпишется в актах. Встретиться с этим застройщиком сейчас не представляется возможным, так как человек, который этим занимается, сейчас болеет, поэтому строительные работы остановлены", - объяснила она.

По словам главного архитектора города, по делу составлен протокол об административном правонарушении.

Ситуация вызвала ажиотаж среди жителей столицы. В социальных сетях даже запустили мини-флешмоб под хештегами #оставьтебрехаловку или #нетрогайтебрехаловку.

"Люблю нашу "Брехаловку". В знак уважения к этому прославленному месту всегда молчала о его ужасном пластиковом покрытии зеленого цвета, но больше нет сил… Почему мы всегда строим сложные металлические конструкции на набережной, почему роем асфальт и плитку там, где захочется, почему вешаем вывески, часы и другую наружную рекламу, которая только нам нравится? Вы вообще прислушиваетесь к своему городу? Вы его не чувствуете? Неужели не видно, что ему не подходит это насилие!!!"- пишет в своем профиле Instagram жительница Сухума, замдиректора Абхазского драмтеатра Щарида Тужба.

"Коллонада - это уже архитектурный ансамбль, в котором нельзя ничего делать!", "Хотелось бы, чтобы этот кусочек Сухума оставался более или менее в первозданном виде", – комментируют ситуацию пользователи Instagram.

Сами завсегдатаи Брехаловки не против изменений. По их информации, на этом месте появится конструкция с навесом.

"Думаю, неплохая идея построить здесь подобную конструкцию. На Брехаловке собирается много людей, а в дождливую погоду места хватает не всем. В центре этой конструкции планируют посадить пальму, вокруг поставить столы и сделать навес. Это лучше, чем сидеть под дождем", - считает Закан Нанба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Строительные работы на Брехаловке

Читайте также: