Предупредить обвал: участок трассы "Псоу-Ингур" в районе села Чагрипш восстановят

В результате ливней была повреждена кромка проезжей части на участке республиканской трассы в районе села Чагрипш Гагрского района.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. На трассе "Псоу-Ингур" в районе села Чагрипш в Гагрском районе из-за дождей просел участок дороги, в результате чего была повреждена кромка ее проезжей части, сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии.

Премьер-министр республики Валерий Бганба поручил провести необходимые ремонтные работы, чтобы предупредить обвал дороги.

"Подобное повреждение может повлечь за собой обвал самой дороги, мы должны оперативно начать работы, так как эта трасса является основным звеном единой транспортной системы страны с высокой суточной проходимостью", – сказал Бганба.

Как отметил генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба, к работе необходимо привлечь геологов.

Сотрудникам Управления капитального строительства совместно с "Абхазавтодором" поручено подготовить проектно-сметную документацию восстановительных работ.

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