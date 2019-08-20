Новая колоннада появилась на набережной Гагры

Работы по строительству колоннады на набережной Гагры были начаты в начале лета 2019 года.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. На набережной Гагры завершилось строительство колоннады, церемония открытия прошла в понедельник 19 августа.

Колоннада, которую строили три месяца, расположена на территории 540 квадратных метров. Полукругом возведены 11 колонн высотой от семи до девяти метров. В центре сооружения установили декоративную морскую раковину, ее ширина два метра.

© Foto / Саида Жиба Новая колоннада в Гагре

Как рассказал Sputnik замглавы администрации Гагрского района Геннадий Цвижба, власти города рассчитывают, что место станет новой достопримечательностью Гагры.

Он отметил, что на набережной города также уложено 2500 квадратных метров тротуарной плитки, установлено 1200 метров бордюрного камня, проведены берегоукрепительные работы.

"Мы заменили железные бордюры на бетонные на протяжении 550 метров, также поставили 16 фонарных столбов, озеленили площадь у колоннады, поставили лавочки и так далее", - сказал Цвижба.

Всего на строительство колоннады и отделочные работы было выделено 18 миллионов рублей.

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