18:58 20 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.78
  • EUR73.98
Поиск
Курсанты на торжественном принятии присяги

Абхазские курсанты, поступившие в военные вузы России, приняли присягу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
59 0 0

В высшие военные учебные заведения Минобороны России поступили 60 курсантов из Абхазии.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Абхазские курсанты, поступившие в военные вузы России, приняли присягу, рассказал на радио Sputnik пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Роланд Джоджуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Джоджуа рассказал об итогах вступительных экзаменов в военные вузы России

В военные учебные заведения Министерства обороны России поступило 60 курсантов из Абхазии, среди них пять девушек. Изначально, по словам Джоджуа, было более 70 кандидатов.

"С 1 по 17 июля кандидаты на поступление проходили вступительные испытания. Это психологический отбор, военная врачебная комиссия, экзамен по физической подготовке. Сдавали профильные предметы, а также историю Абхазии. По результатам вступительных испытаний 60 кандидатов были допущены к курсу молодого бойца. С 1 августа будущие курсанты проходили курс молодого бойца в учебном центре Министерства обороны. И сегодня, 20 августа, они в торжественной обстановке приняли военную присягу", – пояснил Джоджуа.

Роланд Джоджуа добавил, что курсанты в основном выбирали специальности, которые сегодня востребованы в Абхазии. Это танкисты, специалисты службы радиохимической и биологической защиты. Девушки в основном выбирают медицинские специальности.

С 29 по ‪31 августа курсанты, поступившие в высшие учебные заведения Министерства обороны России, должны прибыть в места обучения.

Читайте также:

Теги:
курсанты, Россия, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Празднования Преображения Господня в Абхазии
Праздник Преображения: как прошла служба в Сухумском кафедральном соборе
На старт: робот Федор готовится к полету на космическом корабле
На старт: робот Федор готовится к полету на космическом корабле
Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию
Соцсети
Sputnikabkhazia