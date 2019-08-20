СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Абхазские курсанты, поступившие в военные вузы России, приняли присягу, рассказал на радио Sputnik пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

В военные учебные заведения Министерства обороны России поступило 60 курсантов из Абхазии, среди них пять девушек. Изначально, по словам Джоджуа, было более 70 кандидатов.

"С 1 по 17 июля кандидаты на поступление проходили вступительные испытания. Это психологический отбор, военная врачебная комиссия, экзамен по физической подготовке. Сдавали профильные предметы, а также историю Абхазии. По результатам вступительных испытаний 60 кандидатов были допущены к курсу молодого бойца. С 1 августа будущие курсанты проходили курс молодого бойца в учебном центре Министерства обороны. И сегодня, 20 августа, они в торжественной обстановке приняли военную присягу", – пояснил Джоджуа.

Роланд Джоджуа добавил, что курсанты в основном выбирали специальности, которые сегодня востребованы в Абхазии. Это танкисты, специалисты службы радиохимической и биологической защиты. Девушки в основном выбирают медицинские специальности.

С 29 по ‪31 августа курсанты, поступившие в высшие учебные заведения Министерства обороны России, должны прибыть в места обучения.

Читайте также: