Администрация Сухума демонтировала незаконную постройку возле "Брехаловки"

Городские власти отметили, что на строительство объекта возле "Брехаловки" они не давали никаких разрешительных документов.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Сухума демонтировала незаконную постройку возле столичной кофейни "Брехаловка", рассказал корреспонденту Sputnik глава города Адгур Харазия.

"На строительство данной конструкции администрация города не давала никаких разрешительных документов, это не было согласовано с мэрией. Поэтому я распорядился снести постройку. Сейчас городская администрация демонтирует этот объект", – сказал он.

Харазия считает, что постройка не гармонирует с общим городским ландшафтом.

Напомним, что на минувшей неделе возле кофейни "Брехаловка" на сухумской набережной залили бетонный каркас.

Ранее начальник Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума Светлана Шаменкова сообщила, что администрация города не давала разрешения на строительные работы на "Брехаловке", по делу составлен протокол об административном правонарушении.

Ситуация вызвала ажиотаж среди жителей столицы. В социальных сетях даже запустили мини-флешмоб под хештегами #оставьтебрехаловку или #нетрогайтебрехаловку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Демонтаж незаконно возведенных конструкций на "Брехаловке"

Сами завсегдатаи Брехаловки не против изменений. По их информации, на этом месте должна была появиться конструкция с навесом.

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