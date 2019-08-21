16:49 21 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR73.50
Поиск

Администрация Сухума демонтировала незаконную постройку возле "Брехаловки"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
242610

Городские власти отметили, что на строительство объекта возле "Брехаловки" они не давали никаких разрешительных документов.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Сухума демонтировала незаконную постройку возле столичной кофейни "Брехаловка", рассказал корреспонденту Sputnik глава города Адгур Харазия.

"На строительство данной конструкции администрация города не давала никаких разрешительных документов, это не было согласовано с мэрией. Поэтому я распорядился снести постройку. Сейчас городская администрация демонтирует этот объект", – сказал он.

Харазия считает, что постройка не гармонирует с общим городским ландшафтом.

Батал Кобахия на пленарном заседании на Международной конференции 10 лет признания: итоги и перспективы в Сухуме в среду 22 августа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кобахия о стройке на "Брехаловке": для развития Сухума новое должно сочетаться со старым

Напомним, что на минувшей неделе возле кофейни "Брехаловка" на сухумской набережной залили бетонный каркас.

Ранее начальник Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума Светлана Шаменкова сообщила, что администрация города не давала разрешения на строительные работы на "Брехаловке", по делу составлен протокол об административном правонарушении.

Ситуация вызвала ажиотаж среди жителей столицы. В социальных сетях даже запустили мини-флешмоб под хештегами #оставьтебрехаловку или #нетрогайтебрехаловку.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Демонтаж незаконно возведенных конструкций на "Брехаловке"

Сами завсегдатаи Брехаловки не против изменений. По их информации, на этом месте должна была появиться конструкция с навесом.

Читайте также:

Теги:
Администрация г. Сухум, Брехаловка, набережная, Сухум


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Туристы около водопада в Абхазии
Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии
На предельных высотах: российские летчики провели учебные бои в стратосфере
Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию
Соцсети
Sputnikabkhazia