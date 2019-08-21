Летать охота: плюсы и минусы сухумского аэропорта

О том, какие возможности открывает возобновление авиасообщения Абхазии с Россией для местного населения и для туристов, какую экономическую пользу может принести аэропорт, какие риски связаны с проектом по его восстановлению, читайте в материале Sputnik.

Сухумский аэропорт будет пользоваться спросом среди пассажиров, но возьмутся ли крупные авиакомпании летать в Абхазию?

Sputnik

Возобновление авиасообщения с Россией экономически выгодно для республики, считает руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Работающий аэропорт будет вносить большие налоги в государственную казну, также создаст рабочие места.

"Как показывает практика, сам по себе аэропорт для любого региона – достаточно крупный налогоплательщик, работодатель и предприятие, стимулирующее деловую деятельность, развивающее турпоток, культурный и деловой обмен. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, если проект будет реализован и если будут налажены регулярные рейсы, то позитивный эффект в экономическом плане будет достаточно внушителен", – считает Пантелеев.

Возобновление деятельности гражданских аэропортов открывают новые возможности, как для местного населения, так и для туристов, приезжающих в республику. Пантелеев подчеркнул, что за последние несколько лет туристические поток в Абхазию вырос. Лишь только за 2018 год республику посетило порядка миллиона человек.

"При этом большинство туристов, которые посетили Абхазию, это не жители, условно говоря, Сочи или Краснодарского края. Это жители других регионов. В принципе, воспользоваться услугами авиатранспорта было бы вполне привлекательно. Конечно же, это не значит, что из этого миллиона половина сразу же пересядет на авиатранспорт. В любом случае, есть мнение, что сразу же выйти на поток в несколько сотен тысяч пассажиров в год", – отметил он.

Риски и ограничения

Однако Олег Пантелеев не исключает, что будут риски и ограничения. В первую очередь, они связаны с тем, что Абхазия пока еще не признана большинства странами, и потому на выход на международные авиаперевозки пока можно и не рассчитывать.

"Возможно, в ближайшие годы перевозки будут только из России. Но еще раз повторюсь, даже Россия может сформировать вполне ощутимый, весомый спрос на услуги авиатранспорта", – подчеркнул он.

Между тем есть риски и другого характера. Пока непонятно, кто будет осуществлять полеты из России в Сухум. Крупные игроки на авиавоздушном рынке, которые осуществляют международные перевозки, могут побояться полетов в Сухум, так как могут навлечь на себя санкции.

"Потенциальные негативные последствия от полетов в Сухум могут перевешивать потенциальную прибыль, которую они могут извлечь, – объясняет Пантелеев. – Поэтому первый вопрос – кто будет летать. Пока национального перевозчика, способного обеспечить внушительный объем перевозок, у Абхазии нет. Возможно, в России есть авиаперевозчики, которые не летают за рубеж, которые выполняют перелеты только на внутрироссийских направлениях. У них риски на какие-то санкции минимальные".

Не менее тревожная ситуация, по мнению Пантелеева, с инвестиционным климатом в стране.

"Не будет ли попыток со стороны государства поставить аэропорт полностью под национальный контроль? – задается вопросом он. – Определенные опасения могут быть и с точки зрения инвестиционного климата, как он может меняться.

Привлекательный аэропорт

Пантелеев напомнил, что в советское время каждая крупная туристическая зона на Черноморском побережье имела прямое авиасообщение с крупнейшими городами Союза. Абхазия не была исключением. Сухум располагал одной из самых протяженных взлетно-посадочных полос в регионе, длина которой была более трех километров. А пропускная способность аэропорта составляла более пяти тысяч человек в сутки.

"Были высокая прочность покрытия, наличие средств аудио-сигнального технического оборудования, позволяющие осуществлять заходы на посадку с разных направлений. Все это вместе позволяло обслуживать воздушные суда, начиная от маленьких самолетов региональных направлений и заканчивая крупнейшими по вместительности самолетами. Базировавший там авиаотряд располагал самолетами ТУ-154, что тоже является подтверждением масштаба и возможности аэропорта. По своим возможностям он несколько уступал аэропортам Сочи и Симферополя. Но очевидно, что в тот период превосходил Анапу и Геленджик", – отметил Пантелеев.

Однако у Сухумского аэропорта было другое преимущество – наличие двух курсов захода на посадку.

"И то обстоятельство, что местность вокруг аэропорта все-таки более привлекательная в отличие от Сочи, где аэропорт окружают горы. Поэтому именно с точки зрения расположения каких-то природных препятствий все здесь гораздо более привлекательно", – добавил Пантелеев.

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

Работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. Предполагается, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Восстановление Сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов, без государственного участия. Инвесторы отмечают, что на восстановление воздушной гавани может понадобиться до двух лет.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.

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