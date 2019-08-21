Пипия о реконструкции Сухумского аэропорта: главное, что решен вопрос с инвестором

Сухумский аэропорт является всепогодным, всесезонным, круглогодичным, отметил Пипия.
"Я уверен, что сухумский аэропорт имеет огромные перспективы, и он будет являться промежуточным аэропортом для Шелкового пути. Мы должны максимально использовать перспективы аэропорта.
Российская компания "Аэроинвест" существует с 2011 года. Холдинг "Аэроинвест" принимал участие в реконструкции аэропортов Минеральных Вод и Калининграда ("Храброво"). В 2016 году "Аэроинвест" продал свои доли в обоих аэропортах компании "Новопорт".
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