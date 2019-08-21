Пантелеев: турпоток в Абхазию говорит о востребованности авиасообщения с Россией

Восстановление сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов, о государственном участии речи не шло, сообщил руководитель инвестиционного проекта "Международный аэропорт "Сухум" имени В. Г. Ардзинба" Егор Соломатин после совещания в Кабинете Министров Абхазии.
По мнению руководителя аналитической службы агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, авиатранспорт дает наилучшую возможность с точки зрения комфорта, безопасности и скорости при путешествии на большие расстояния.
"Возобновление действия гражданских аэропортов, которые открывают новые возможности как для местного населения, так и для туристов, и для бизнесменов – это всегда позитивный фактор. По востребованности сейчас делать прогнозы сложно. Но есть очевидные факторы: за несколько лет турпоток из России в Абхазию вырос. И если в начале десятилетия он оценивался примерно в 400 тысяч человек, то по данным на конец 2018 года эта цифра достигла одного миллиона человек. В принципе, воспользоваться услугами авиатранспорта было бы вполне привлекательно", - сказа Пантелеев.
Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).
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