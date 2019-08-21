21:57 21 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR73.50
Поиск
© Foto/ otr-online

Пантелеев: турпоток в Абхазию говорит о востребованности авиасообщения с Россией

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Сухумский аэропорт (15)
5030

Руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, насколько важно для Абхазии возобновление авиасообщения с Россией.

Восстановление сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов, о государственном участии речи не шло, сообщил руководитель инвестиционного проекта "Международный аэропорт "Сухум" имени В. Г. Ардзинба" Егор Соломатин после совещания в Кабинете Министров Абхазии.

По мнению руководителя аналитической службы агентства "Авиапорт"  Олега Пантелеева, авиатранспорт дает наилучшую возможность с точки зрения комфорта, безопасности и скорости при путешествии на большие расстояния.

"Возобновление действия гражданских аэропортов, которые открывают новые возможности как для местного населения, так и для туристов, и для бизнесменов – это всегда позитивный фактор. По востребованности сейчас делать прогнозы сложно. Но есть очевидные факторы: за несколько лет турпоток из России в Абхазию вырос. И если в начале десятилетия он оценивался примерно в 400 тысяч человек, то по данным на конец 2018 года эта цифра достигла одного миллиона человек. В принципе, воспользоваться услугами авиатранспорта было бы вполне привлекательно", - сказа Пантелеев.

Сухумский аэропорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
"У нас нет таких средств": сухумский аэропорт будет восстановлен только за счет инвестора
Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции - прим.) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

Читайте также:

Темы:
Сухумский аэропорт (15)

По теме

Кове о намерении Грузии не допустить полеты в Абхазию: собака лает, караван идет
Хаджимба о запуске сухумского аэропорта: все зависит от выстраивания отношений
Теги:
авиасообщения, Сухумский аэропорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Лучшие вечеринки: составлен рейтинг самых тусовочных городов мира
Девочка на миллион: 8-летняя звезда бокса покорила Китай
Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию
Соцсети
Sputnikabkhazia