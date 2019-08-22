Развалины старой крепости: археологи изучили еще один участок Великой Абхазской стены

Археологи изучили памятники, относящиеся к Великой Абхазской (Келасурской) стене в селах Хяцха и Махуинджира.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Археологи, исследующие Великую Абхазскую стену, изучили еще два памятника в Галском районе в селах Хяцха и Махуинджира, рассказал в эфире радио Sputnik сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Шандор Кайтан.

"За время нашего проекта мы много памятников изучили. Сейчас провели исследование в селе Хяцха, где мы нашли еще один памятник. Измерили его протяженность и выяснили, что стена там достигает 300 метров. По кладке похожа на кладку Великой Абхазской стены", – рассказал он.

В селе Махуинджира исследовали памятник, который местные называют "старой крепостью". Археологи установили, что по кладке камня и артефактам, найденным вокруг крепости, она относится к Великой Абхазской стене.

По словам Шандора Кайтан, сейчас памятник на грани полного уничтожения.

"Крепость стояла на возвышенности, но там после строительства в советское время водохранилища начались оползни. Как нам рассказали местные жители, за последние пять лет значительные по размерам фрагменты стен этого сооружения рухнули вниз с многометрового обрыва. Мы с помощью инструментов альпиниста спустились вниз и провели осмотр завалов и среза.

На месте увидели наличие культурного слоя, представленного следами золы, угольков и керамики, по внешнему виду похожей на керамику, найденную в башнях Великой Абхазской стены. Керамика относится к средневековому периоду. Сейчас памятник находится под угрозой полного исчезновения. Для сохранения памятника нужны огромные средства", – добавил Кайтан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тайны Великой Абхазской стены (@tainy_vas) 21 Авг 2019 в 10:53 PDT

Археологи изучили памятник, сделали фотографии и отметили объект на карте GPS.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

Читайте также: