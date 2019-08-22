Полигон бытовых отходов в Гулрыпше заработает к концу 2020 года

Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Частичное использование полигона для бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района будет возможно к концу 2020 года, рассказал журналистам Абхазии премьер-министр республики Валерий Бганба в четверг 22 августа.

"В этом году начнется проектирование полигона, в 2020 году – строительство. На эту работу в рамках Инвестпрограммы будет выделено 120 миллионов рублей", - сказал Бганба.

Он также добавил, что в 2020 году полигон можно будет использоваться частично, окончательно закончить его строительство планируют в 2021 году.

В апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате 12 апреля 2019 года глава Сухума Адгур Харазия и глава Галского района Тимур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрыпше.

Руководство страны 11 апреля приняло решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. До этого времени должен быть построен и введен в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям.

Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.

Новый полигон будет предусматривать возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.

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