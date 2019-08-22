Полигон бытовых отходов в Гулрыпше заработает к концу 2020 года

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Частичное использование полигона для бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района будет возможно к концу 2020 года, рассказал журналистам Абхазии премьер-министр республики Валерий Бганба в четверг 22 августа.
"В этом году начнется проектирование полигона, в 2020 году – строительство. На эту работу в рамках Инвестпрограммы будет выделено 120 миллионов рублей", - сказал Бганба.
Он также добавил, что в 2020 году полигон можно будет использоваться частично, окончательно закончить его строительство планируют в 2021 году.
Руководство страны 11 апреля приняло решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. До этого времени должен быть построен и введен в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям.
Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.
Новый полигон будет предусматривать возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.
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