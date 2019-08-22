Пострадавшую от пожара школу №2 в Сухуме полностью восстановят в октябре

Второго мая во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Комиссия по ликвидации последствий проверит ход ремонтно-восстановительных работ сухумской школы №2 на следующей неделе, рассказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Бганба также отметил, что проблем с финансированием этих работ, количеством и профессионализмом ремонтников нет.

"Единственное, существуют технологические проблемы. Пока не высохнут стены, наносить штукатурку и проводить другие виды внутренних работ смысла нет. Это немного затягивает процесс. Полностью мы закончим в октябре", - сказал премьер-министр.

За ходом ремонтных работ следят не только руководство страны и профильные органы, но и педагогический коллектив, родители учеников, подчеркнул Бганба и добавил, что 1 сентября дети отметят во дворе родной школы.

Здание сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа стала общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на улице Мачавариани, 15.

В 2008 году сухумская средняя школа №2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.

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