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Утверждена программа по представлению интересов Абхазии в Женеве

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
В Абхазии
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Темы:
Женевские дискуссии (58)
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Общий объем средств целевого финансирования программы составляет 4 миллиона 295 тысяч 200 рублей.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил межведомственную целевую программу по представлению интересов Абхазии в Женеве.

Программу представил заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава.

По его словам, она направлена на реализацию международных обязательств Абхазии, обеспечения максимально широкого информирования международного сообщества о внешней политике Абхазии как независимого государства, увеличения международных контактов республики.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подчеркнул, что Женевские дискуссии - единственная площадка, где республика может представлять свои интересы на международном уровне, поэтому призвал коллег поддержать программу, что и сделали члены Кабмина.

Кабмин поручил Министерству финансов Абхазии обеспечить финансирование программы из средств Республиканского бюджета на 2020 год. МИД республики до 1 сентября 2020 года должен представить в Кабмин отчет о реализации Программы. Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Программа должна содействовать достижению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, путем налаживания диалога с Грузией, направленного на подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и так далее. А также программа ставит своей задачей формирование и продвижение позитивного имиджа Абхазии на международной арене; обсуждение проблемы сохранения памятников историко-культурного наследия республики; борьба с попытками международной изоляции граждан Абхазии от общения с внешним миром; достижение позитивных результатов в деле борьбы с вредителями, такими как: мраморный клоп, бабочка огневка, пальмовый долгоносик и других экологических угроз.

Программа подлежит реализации в 2020 году. План мероприятий включает в себя: участие делегации Абхазии в деятельности рабочих групп по вопросам безопасности и по гуманитарной проблематике в рамках Женевских дискуссий. Также участие в ежемесячном механизме по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал.

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Темы:
Женевские дискуссии (58)

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Теги:
Женевские дискуссии, Абхазия


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