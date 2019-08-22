Старый-новый партнер: президент Абхазии встретился с турецкими бизнесменами

СУХУМ, 22 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Визит делегации бизнесменов Турции может стать мощным толчком в развитии двусторонних связей между Абхазией и Турцией и стать началом реализации совместных проектов, отметил президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с делегацией предпринимателей из Турции.

По словам главы государства, Абхазия остро заинтересована во внешних инвестициях во все сферы национальной экономики, способствующих ее росту, созданию новых рабочих мест и занятости населения.

Хаджимба отметил, что Турция - одно из государств, с которыми Абхазия стремится к экономическому сотрудничеству, и для этого у государства есть все предпосылки – выгодное географическое положение с точки зрения логистики и уже существующий опыт сотрудничества между государствами.

"Абхазия прекрасно помнит, когда в период послевоенной блокады, вопреки политической изоляции, к нам морским путем из Турции поступало топливо, строительные материалы, товары первой необходимости. В обратную сторону же вывозился лесоматериал. Тогда нам приходилось выживать, но сейчас, используя тот же путь, мы можем выйти на качественно новый уровень взаимоотношений", - добавил президент.

© Foto/ presidentofabkhazia Встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с делегацией предпринимателей из Турции

Глава государства подчеркнул, что за 2018 год внешнеторговый оборот с Турцией составил 1,3 миллиарда рублей, что составляет семь процентов от всего внешнеторгового оборота Абхазии.

"За 2018 год внешнеторговый оборот с Турцией составил более 1,3 миллиарда рублей. Что составляет 7% всего внешнеторгового оборота нашей страны с темпом роста в 26% по сравнению с 2017 годом. По своим масштабам цифры не очень высокие, но самое главное, что начиная с 94 года прослеживается устойчивая тенденция роста импорта и экспорта по этому направлению", - сказал Хаджимба.

Председатель холдинга GOREV HOLDING Хусейн Тугай Щен отметил, что встречи турецких предпринимателей с представителями абхазской общественности способствуют укреплению исторических связей двух государств.

"Мы надеемся, что Абхазия в скором времени сможет наладить связи с Турцией, а Турция в свою очередь сможет признать независимость Абхазии. Надеемся, что наши бизнесмены также смогут занять выгодные позиции в вашей республике", - добавил он.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, также принимавший участие во встрече, отметил, что экономические связи играют большую роль в укреплении сотрудничества между государствами.

"Как известно, миром правит экономика, деньги правят миром. Но хочу подчеркнуть, что в Абхазии правят не деньги, а мудрость и патриотизм", - добавил он.

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