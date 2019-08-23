Послом Никарагуа в Абхазии стала Альба Асусена Торрес-Мехия

Встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Никарагуа в Абхазии с президентом Раулем Хаджимба прошла в пятницу 23 августа.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Новый посол Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес-Мехия вручила президенту республики Раулю Хаджимба верительную грамоту в пятницу 23 августа.

Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес-Мехия была назначена по совместительству послом Никарагуа в Абхазии. Церемония вручения копии верительной грамоты министру иностранных дел Абхазии Дауру Кове состоялась в Министерстве иностранных дел Абхазии ранее в пятницу 23 августа.

"Уважаемый президент и весь народ Абхазии. Для меня большая честь служить моему народу и представлять его здесь. Хочу передать искренний привет от президента и вице-президента Никарагуа. Нас с вами объединяет не только совместный путь развития, наши страны более десяти лет идут одной дорогой. Мы нацелены на то, чтобы продолжить этот путь", - обратилась Торрес-Мехия к президенту Абхазии.

Посол Никарагуа отметила, что хотела бы изучить абхазский язык.

"Я очень хочу изучить абхазский язык, чтобы когда-нибудь в оригинале прочитать стихи вашего поэта Баграта Шинкуба. Я бы также хотела, чтобы литература стала связующим звеном между нашими странами. Вместе будем работать над достижением мира и прогресса.

Глава государства поздравил Торрес-Мехия с присвоением новой должности и отметил, что Абхазия высоко ценит поддержку руководства Никарагуа на региональных и международных площадках.

"Поздравляю Вас с присвоением почетной и ответственной миссии. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваша деятельность была результативной и служила укреплению двусторонних связей. Можете быть уверенной, что со стороны руководства Абхазии Вам будут оказана всесторонняя помощь и содействие. Сложившиеся за годы сотрудничества отношения между нашими государствами отличают чувства дружбы взаимоотношения и доверия. Народ Абхазии всегда будет помнить день признания независимости со стороны Никарагуа и дружескую поддержку, оказанную в столь ответственный период нашей истории. Впереди перед Вами ответственная работа, потенциал расширения и углубления сотрудничества наших государств значителен. Убежден, что Вы внесете большой вклад в продолжении двустороннего взаимодействия", - сказал он.

Альба Асусена Торрес-Мехия сменила на посту посла Никарагуа в Абхазии Хуана Эрнесто Васкес Арайю, который проработал на этой должности три года.

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году. Делегацию тогда возглавлял второй президент Абхазии Сергей Багапш. Президенты Абхазии и Никарагуа подписали в Манагуа ряд межгосударственных документов.

В их числе - Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о безвизовых поездках, Меморандум о намерениях между Национальным банком Республики Абхазия и Центробанком Никарагуа, Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве, о воздушном сообщении.

Никарагуа стала для Абхазии и Южной Осетии первой страной дальнего зарубежья, с которой они официально подписали соглашение о сотрудничестве.

Подробнее об истории взаимоотношений Абхазии и Никарагуа читайте в материале Sputnik.

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