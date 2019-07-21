Даур Кове обсудил с Даниэлем Ортега сотрудничество Абхазии и Никарагуа

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортега в воскресенье 21 июля.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Абхазией и Никарагуа.
"Я передал приглашение посетить Абхазию в любое время. Мы также ждем делегацию республики Никарагуа в качестве международных наблюдателей на президентских выборах", - написал Кове на своей странице в Facebook.
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел республики Дауром Кове прибыла в четверг 18 июля в Никарагуа, где приняла участие в праздновании Дня Сандинистской революции.
Ранее Кове провел встречу с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой. Глава МИД Абхазии выразил надежду на скорое открытие посольства Никарагуа в Абхазии.
Это уже третий визит абхазских официальных лиц в южно-американскую республику. 3 сентября 2008 года Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а через год были установлены дипломатические отношения между странами. Подробнее об истории взаимоотношений Абхазии и Никарагуа читайте в материале Sputnik.
Сандинистская революция — цепь событий, завершившаяся 19 июля 1979 года свержением режима Анастасио Сомосы в Никарагуа. С тех пор этот день отмечается в республике как государственный праздник.
Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.
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