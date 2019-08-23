Эпидемиологи: на Черноморском побережье появились комары-переносчики лихорадок

Миграция тропических комаров может стать угрозой возникновения лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадки на Черноморском побережье и в Крыму.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Популяции двух видов комаров - переносчиков смертельных тропических болезней распространились вдоль Черноморского побережья и в Крыму, пишет газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов.

По словам ученых, насекомые мигрируют на север из-за глобально потепления.

"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.

Укус комаров этих двух видов могут привести, в частности, к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Причем, как подчеркивают врачи, все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение.

Помимо этого, оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

Без паники: лихорадка Западного Нила пока не грозит Абхазии>>

Ранее Роспотребнадзор сообщал о семи заболевших лихорадкой Западного Нила в Краснодарском крае. Как сообщила Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик, в Абхазии не зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Западного Нила.

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