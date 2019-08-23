Тамова о выборах президента Абхазии в Черкесске: готовы, ждем избирателей

Секретарь участковой комиссии избирательного участка №5 избирательного округа №6 Тамова Сусана в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как будет организовано голосование за президента Абхазии в Черкесске.

25 августа на избирательном участке №5 избирательного округа №6 Республики Абхазия пройдут выборы президента Абхазии по адресу город Черкесск, улица Первомайского, 26 - здание республиканской филармонии, проинформировала Тамова.

"На данный момент наш участок практически готов к выборам. На входе у нас висит реклама, бегущей строкой, которая оповещает, что состоятся выборы президента Абхазии. Также у нас готовы урны, кабинки для голосования, вся документация, которая должна быть, и место, где она должна храниться. У нас все оснащено, информационный стенд с кандидатами тоже готов, на участке он уже несколько дней стоит. У нас была пресс-конференция, где выступил председатель и оповестил всех, где и когда состоятся выборы", - сказала Тамова.

Секретарь участковой комиссии избирательного участка в Черкесске отметила, что в день выборов ожидается более двух тысяч избирателей.

"Мы ожидаем хорошую посещаемость избирателей. Потому что нам небезралична судьба братского народа, что будет дальше с ним", - подчеркнула Тамова.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет.

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