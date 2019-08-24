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Найти, залить, запечь: как сестры Кольцовы создают украшения из стекла и сухоцветов

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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (93)
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  • Изготовление бижутери сестер Кольцовых
  • Изготовление бижутери сестер Кольцовых
  • Изготовление бижутери сестер Кольцовых
  • Изготовление бижутери сестер Кольцовых
© Sputnik / Томас Тхайцук
Татьяна и Софья Кольцовы создают украшения из эпоксидной смолы и сухоцветов.

Татьяна и Софья Кольцовы создают уникальные украшения ручной работы, находя материалы и вдохновение в природе.

Сестры Кольцовы начинали свое дело, создавая сувениры из щепок, выброшенных морем на берег и украшений из морских стеклышек.  Со временем они расширили производство и сегодня мастерят украшения из эпоксидной смолы и сухоцветов.

"Используем материал, который лежит у нас под ногами, и находим в нем прекрасное", - рассказывает о своей работе Софья Кольцова.

Большую часть украшений сестры делают не на заказ, а когда приходит вдохновение.

Увлечению Кольцовых уже три года, и оно все больше заполняет их жизнь. Постепенно к делу стали подключаться и остальные члены семьи Татьяны и Софьи.

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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (93)


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Найти, залить, запечь: как сестры Кольцовы создают украшения из стекла и сухоцветов
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