Найти, залить, запечь: как сестры Кольцовы создают украшения из стекла и сухоцветов

Сестры Кольцовы начинали свое дело, создавая сувениры из щепок, выброшенных морем на берег и украшений из морских стеклышек. Со временем они расширили производство и сегодня мастерят украшения из эпоксидной смолы и сухоцветов.
"Используем материал, который лежит у нас под ногами, и находим в нем прекрасное", - рассказывает о своей работе Софья Кольцова.
Большую часть украшений сестры делают не на заказ, а когда приходит вдохновение.
Увлечению Кольцовых уже три года, и оно все больше заполняет их жизнь. Постепенно к делу стали подключаться и остальные члены семьи Татьяны и Софьи.
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