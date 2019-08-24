Из всех "орудий": как Sputnik будет рассказывать о выборах главы Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия откроет выездную радиостадию в Международном пресс-центре в ЦИК республики и будет вести прямые текстовые и видеотрансляции на сайте и в социальных сетях.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Информагентство Sputnik Абхазия будет освещать выборы президента республики в воскресенье 25 августа со всех ракурсов, используя все технические и человеческие ресурсы, сказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

"Наше агентство открылось в Абхазии в 2014 году уже после выборов главы государства. Освещение столь значимого и масштабного события в стране – это первый опыт для нас. Понимая всю ответственность перед нашей аудиторией, которая рассчитывает получать максимально оперативно объективную, беспристрастную и исчерпывающую информацию, мы используем все возможности, которыми обладаем", - отметил Бганба.

Он добавил, что в день выборов президента Абхазии в Международном пресс-центре в ЦИК республики Sputnik откроет выездную радиостудию, из которой в режиме нон-стоп ведущие будут общаться с избирателями, наблюдателями и экспертами.

Ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия, которому предстоит провести в прямом эфире свыше 10 часов, признался, что задача перед ним стоит нелегкая, но осуществимая и интересная. Такой режим работы, отметил он, позволит проверить себя на выносливость.

© Sputnik / Прямые эфиры

Текстовую трансляция и видеотрансляции можно будет смотреть прямо на сайте Sputnik Абхазия. Кроме того, видеотрансляции будут вестись в аккаунтах агентства в соцсетях.

© Sputnik Радиочастоты

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

В день голосования по республике откроются 152 избирательных участка. Избирательные участки также организованы в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Читайте также: