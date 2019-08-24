Около 60 журналистов будут освещать выборы президента Абхазии

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Для освещения выборов президента Абхазии зарегистрировались 59 журналистов, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа.

"Уже зарегистрировались 59 журналистов из Абхазии, России и один представитель Донецкой народной республики", - сказала Лабахуа.

Она уточнила, что зарегистрировавшиеся журналисты представляют 15 агентств.

Процедура регистрации журналистов продолжается.

Выборы президента Абхазии пройдут в воскресенье 25 августа. На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Три избирательных участка открыты за рубежом: в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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