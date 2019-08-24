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ЦИК Абхазии уточнил количество избирателей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (84)
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Правом избирать президента Абхазии, по уточненным данным, обладают 118 тысяч 932 человека.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Более 118 тысяч граждан Абхазии будут иметь возможность проголосовать на выборах главы государства в воскресенье 25 августа, проинформировал журналистов председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия в субботу 24 августа на открытии Международного пресс-центра в Сухуме.

Ранее сообщалось о 116 тысячах 75 избирателях.

"Количество избирателей на 23 августа, без учета лиц, получивших удостоверение на право голосования от Центризбиркома, составляет 118 тысяч 932 человека. Есть некое отставание в сравнении с выборами депутатов Парламента и связано оно с получением нового образца паспорта гражданина Абхазии", - сказал Гогия.

На парламентских выборах в Абхазии 2017 года правом голоса обладали более 133 тысяч человек.

Гогия не исключает, что список избирателей еще будет пополняться, что не запрещено законодательством Республики Абхазия. Принять участие в голосовании также смогут люди, которым в день выборов исполнилось 18 лет, уточнил председатель Центризбиркома.

Выборы президента Абхазии пройдут в воскресенье 25 августа. На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Микрофон
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Три избирательных участка открыты за рубежом: в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (84)
Теги:
выборы президента Абхазии, Абхазия


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