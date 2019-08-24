Гогия: возможная отмена голосования в Стамбуле не повлияет на ход выборов

В Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка откроются в России: в Москве и Черкесске. Еще один участок планируется открыть в Стамбуле.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Если в Стамбуле по тем или иным причинам не пройдут выборы президента Абхазии, это никак не повлияет на ход голосования в целом, сказал председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

"Дело в том, что граждане Абхазии, проживающие за рубежом и обладающие двойным гражданством, имеют право участвовать в голосовании, но для этого список избирателей не формируется. По их заявлению составляется определенный список, который в день голосования является только дополнительным списком", - сказал Гогия.

Ранее Полпред Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил о том, что голосование граждан республики на выборах главы государства в Стамбуле могут не состояться. Представительство подготовило участок для голосования в городе Сакарья, однако позже выяснилось, что официального разрешения ЦИКа на это не получал.

При этом ЦИК Абхазии неоднократно подчеркивал, что официально выборы главы Абхазии в Турции никто не отменял.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка откроются в России: в Москве и Черкесске. Еще один участок планируется открыть в Стамбуле.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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