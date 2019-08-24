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МЧС: движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь восстановлено

CC0
В Абхазии
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27220

Эвкалипт упал на проезжую часть республиканской трассы в районе поселка Бзыбь Гагрского района в субботу 24 августа.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Автомобильное движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь возобновлено, сообщил начальник гагрского отделения МЧС Абхазии Амиран Пачулия.

Ранее Sputnik сообщал, что на проезжую часть дороги недалеко от бзыбской школы упал эвкалипт, который образовал затор из машин.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Теги:
МЧС Абхазии, Абхазия


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