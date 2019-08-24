МЧС: движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь восстановлено

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Делегация Совфеда России почтила память двух президентов Абхазии Более 50 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия. 181

"Когда б вы знали из какого сора": ювелирное дело сестер Кольцовых Сестры Кольцовы не профессиональные ювелиры, их небольшое семейное дело началось с обычной прогулки по морскому берегу. Именно там они впервые поняли, что найти прекрасное можно, буквально взглянув себе под ноги. 110