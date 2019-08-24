МЧС: движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь восстановлено

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Автомобильное движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь возобновлено, сообщил начальник гагрского отделения МЧС Абхазии Амиран Пачулия.
Ранее Sputnik сообщал, что на проезжую часть дороги недалеко от бзыбской школы упал эвкалипт, который образовал затор из машин.
В результате инцидента никто не пострадал.
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