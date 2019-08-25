14:57 25 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.60
  • EUR72.62
Поиск
LIVE:

Голосование на выборах президента началось в Абхазии

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (25)
811 0 0

На пост президента Абхазии претендуют девять кандидатов. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Граждане Абхазии выбирают президента республики в воскресенье 25 августа. 

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Микрофон
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из всех "орудий": как Sputnik будет рассказывать о выборах главы Абхазии

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и три избирательных участка за рубежом: в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Правая рука: о кандидатах в вице-президенты Абхазии

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Читайте также:

Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (25)

По теме

Лабахуа: впервые наблюдать за выборами в Абхазии будут представители ФРГ и Китая
Тамова о выборах президента Абхазии в Черкесске: готовы, ждем избирателей
Около 60 журналистов будут освещать выборы президента Абхазии
Теги:
голосование, выборы президента Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Найти, залить, запечь: как сестры Кольцовы создают украшения из стекла и сухоцветов
Одним из первых: Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia