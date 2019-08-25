Выборы президента проходят в Абхазии на 152 избирательных участках в 35 округах. Кандидат в президенты Астамур Тарба проголосовал в Сухуме на избирательном участке № 2 шестого округа.

СУХУМ, 25 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Кандидат в президенты Астамур Тарба проголосовал на избирательном участке №2 в здании Сухумской средней школы №9 в 10:05, передает с места корреспондент Sputnik.

"Пришел на участок в нормальном, рабочем настроении. Самое главное, чтобы у всех людей было душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне", - сказал кандидат в президенты.

Астамур Тарба проголосовал на выборах президента pic.twitter.com/mhSp2PSf5J — Sputnik Абхазия - Прямые трансляции (@SputnikAbkh) 25 августа 2019 г.

Тарба отметил, что к 10 утра наблюдатели с его стороны не отметили ни одного нарушения на избирательных участках Абхазии.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Читайте также: