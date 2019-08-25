Около 80 жителей села Псху смогут проголосовать на выборах президента Абхазии

На избирательный участок в село Псху отправились наблюдатели от кандидатов в президенты Рауля Хаджимба, Леонида Дзапшба и Алхаса Квициния.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выборы в селе Псху проходят в штатном режиме, сказал в интервью Sputnik глава администрации села Даниил Зухба.

"Вчера в село поднялась машина, повезли сотрудников Сухумского района, представителей СГБ и милиции. Повезли протоколы, сегодня с утра открылся избирательный участок", - подчеркнул он.

На избирательный участок в село Псху поехали наблюдатели от кандидатов в президенты Рауля Хаджимба, Леонида Дзапшба и Алхаса Квициния.

"К сожалению, не все находятся в селе, однако правом голоса обладают около 80 человек", - сообщил Даниил Зухба.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и проработают до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

Количество избирателей составляет 118 тысяч 931 человек. Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Читайте также: