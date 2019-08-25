Олег Аршба проголосовал на избирательном участке № 2, расположенном в здании Сухумской школе №14, ранее на этом же участке проголосовал действующий глава государства и кандидат в президенты Рауль Хаджимба.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кандидат в президенты Абхазии Олег Аршба проголосовал на выборах главы государства, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Аршба проголосовал на избирательном участке №2, расположенном в здании Сухумской школы №14. С утра на этом же участке проголосовал кандидат в президенты и действующий глава государства Рауль Хаджимба.

По словам Аршба, на выборы президента он пришел с хорошим настроением.

"Желаем нашему народу мира, спокойствия, а стране - процветания. Конечно, лучше, чтобы выборы завершились одним туром, но на все воля избирателя", - отметил Аршба.

Кандидат Олег Аршба проголосовал на выборах президента Абхазии pic.twitter.com/RQX6iRiHNA — Sputnik Абхазия - Прямые трансляции (@SputnikAbkh) 25 августа 2019 г.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Участок в Стамбуле не открылся.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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