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Кандидат в президенты Алхас Квициния проголосовал на участке в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (109)
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Кандидат в президенты Алхас Квициния проголосовал на избирательном участке №3 , расположенном в Домуправлении №3 города Сухум, куда он прибыл в 12:05.

СУХУМ, 25 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Кандидат в президенты Алхас Квициния проголосовал на выборах президента Абхазии на избирательном участке №3 в Сухуме, передает с места события корреспондент Sputnik. 

Процедура голосования кандидата прошла согласно установленному регламенту. Всего к моменту прибытия кандидата на участке проголосовали 495 человек. 

На избирательный участок Квициния пришел с дочерью Сарией.

"Мы пришли голосовать в отличном настроении. Я ожидаю, что праздничное настроение будет и у наших граждан. Все мы сегодня ожидаем начала новых перемен в Абхазии. Наша страна должна развиваться более стремительно", - сказал кандидат в президенты.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы президента Абхазии: что известно на данный момент

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (109)

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Теги:
Алхас Квициния, выборы


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