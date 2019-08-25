Более 70 человек проголосовали на выборах президента Абхазии в Москве

Выборы президента Абхазии в Москве проходят без нарушений, в спокойной и доброжелательной обстановке, за порядком на избирательном участке следят офицеры МВД Абхазии, а также сотрудники московской полиции.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 70 человек проголосовали на 12:20 на избирательном участке в Москве, расположенном по адресу улица Донская, 18/7, стр.1, рассказал корреспонденту Sputnik председатель избирательной участковой комиссии №4 в Москве Беслан Кобахия.

"Участок для голосования был открыт в 08:00 утра, все условия для голосования созданы. На данный момент проголосовало более 70 человек. Основную активность мы ожидаем после обеда", – отметил Кобахия.

На избирательном участке уже проголосовал посол Абхазии в России Игорь Ахба.

Беслан Кобахия подчеркнул, что выборы президента Абхазии в Москве проходят в спокойной, доброжелательной обстановке. За порядком на избирательном участке следят офицеры МВД Абхазии, а также сотрудники московской полиции.

Избирательный участок для голосования на выборах президента Абхазии был открыт и в Черкесске.

Как сообщил председатель избирательной участковой комиссии Заур Коблахов, выборы проходят спокойно, явка есть.

"Цифры, к сожалению, не могу сказать. Вся информация будет озвучена Центризбиркомом", – ответил Коблахов.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Участок в Стамбуле не открылся.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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