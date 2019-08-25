ЦИК Абхазии назвал сумму, затраченную на организацию выборов главы республики

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Почти 18 миллионов рублей было потрачено на организацию выборов президента Абхазии, рассказал председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"На проведение выборов президента Абхазии изначально было предусмотрено 15 миллионов рублей. В связи с нововведениями в нашем законодательстве, после утверждения бюджета из резервного фонда президента выделили еще два миллиона 730 тысяч рублей, и общая сумма составила 17 миллионов 730 тысяч рублей", - сообщил Гогия.

Он добавил, что в организации Международного пресс-центра с 2009 года помощь всегда оказывала Российская Федерация. В 2019 году Абхазия справилась своими силами, но техническую и физическую помощь оказали коллеги из Южной Осетии.

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 25 августа. Участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в том числе в дополнительных списках значатся 2702 избирателя.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Читайте также: