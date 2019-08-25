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Наблюдатели от Совета Федерации России

Никаких нарушений: наблюдатели от Совфеда России о выборах президента Абхазии

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (43)
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Наблюдатели от Совета Федерации России оценили проведение выборов президента Абхазии.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Нарушений в ходе выборов президента Абхазии не зафиксировано, сказал руководитель делегации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Марат Мухаметшин.

"Мы были на открытии ряда участков, и везде картина примерно одинаковая, спокойное голосование, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, в целом мы не обнаружили. Замечания, которые нами были высказаны, они больше касаются работы ЦИК. Эти замечания, возможно, будут учтены при подготовке документов", - подчеркнул он.

Явка избирателей с утра была достаточно хорошей, обстановка при голосовании и на избирательных участках была спокойной, заметил Мухаметшин.

"Мы беседовали со многими представителями кандидатов в президенты, везде они присутствовали, и все они отмечали, что у них нет явных замечаний по работе избирательных комиссий. В этой связи нам представляется, процесс избирательный идет спокойно, и мы уверены, что выборы пройдут в рамках закона", - отметил наблюдатель.

© Sputnik / Илья Питалев
ЦИК: на выборах президента Абхазии проголосовало более 48% избирателей

Член делегации Михаил Козлов также заметил, что выборы проходят в строгом соответствии с законодательством.

"Народ пришел на избирательные участки с большим желанием, и очень заметно, что людей волнует судьба республики, своей родной страны, поэтому они приходили на участки, чтобы реализовать свое избирательное право", - сказал он.

Все руководителей избирательных комиссий знают свои обязанности, никаких очередей в участках не наблюдается, добавил он.

Наблюдатель от Совфеда России Ольга Ковитиди заметила, что судьба Абхазии небезразлична России.

"Выборы, которые происходят сегодня в республике, - это прежде всего выбор народа Абхазии, только народ страны может решать, кто может быть руководителем республики. Нашей группой никаких нарушений не было. Выборы проходят достаточно дружелюбно и миролюбиво", - подчеркнула она.

В преддверии выборов Госдеп США сделало заявление об отзыве признания Абхазии со стороны России.

"Россия естественно не поддается на подобные провокации, Россия будет поддерживать Абхазию. Мы искренне желаем республике стабильности и процветания, народу Абхазии счастья", - подчеркнула Коветиди.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы президента Абхазии: текстовая трансляция

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (43)

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Теги:
наблюдатели, Совет Федерации РФ, выборы президента Абхазии


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