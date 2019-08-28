Железный "заложник": как в Сухуме автомобиль в бетон "закатали"

Корреспондент Sputnik Абхазия выяснил, как это могло произойти, почему перед заливкой бетона автомобиль не отогнали и что думают об этом жители улицы Эшба, где произошел курьезный случай.

Sputnik, Бадри Есиава

"Стой, залито"

Бетон во дворе многоквартирных домов по улице Эшба в Сухуме еще не до конца высох. Заезжая туда, издалека услышал громкие голоса людей с требованием остановиться.

"Стой, стой", - энергично размахивая руками, подал сигнал незнакомый мне мужчина.

Припарковался и вышел из машины. Местные жители сидели на лавочке у платана и следили за тем, чтобы никто не повредил новую площадку. Негативный опыт уже был и поэтому на ночь заезд во двор был перекрыт деревянной балкой.

© Foto / очевидец Машина во дворе оставленная владельцем

Но не вся площадка, размером примерно 40 на 20 метров, была залита бетоном. Деревянная опалубка, уже в разобранном виде, лежала в стороне. Стало ясно, что "замурованный" в бетоне автомобиль отогнали, осталось лишь напоминание об этом курьезном случае в виде небольшого углубления прямоугольной формы.

Жильцы многоквартирных домов рассказали, что бетон в их дворе залили во вторник 27 августа, и машин там не должно было быть, но найти владельца автомобиля BMW, который стоял там уже около месяца, не удалось.

© Sputnik Участок двора не залитый бетоном

Для того, чтобы убрать помеху с территории, вызвали эвакуатор, но так как автомобиль стоял в режиме парковки, водитель эвакуатора не захотел рисковать, боясь нанести повреждения транспорту.

"Нам пришлось оставить машину и залить бетон вокруг нее. Вы, наверное, видели, в каком ужасном состоянии был наш двор, и мы не могли упустить возможность его отремонтировать из-за небольшого кусочка, который в любое время можно залить даже самостоятельно", - поделился один из жителей улицы Эшба.

Рано утром в среду приехала сама владелица BMW, которая извинилась за неудобства и объяснила, как ее автомобиль оказался в чужом дворе.

© Sputnik Заливка оставшегося участка

"Она рассказала нам, что двигатель ее машины "застучал", когда она проезжала мимо наших домов, и ей пришлось оставить автомобиль здесь. На ремонт денег у нее не было, и поэтому машина долго здесь стояла. Сегодня утром она приехала, очень извинялась, поблагодарила нас и с неисправным мотором отогнала машину домой", - сказал местный житель и добавил, что не знает, кто эта женщина и откуда она.

Мужчины сидели под платаном не просто так. Они ждали бетономешалку, которая должна была подъехать с минуты на минуту и "добить" оставшийся участок двора. Вскоре повод для разговоров и умозаключений, которыми делились пользователи соцсетей, был залит цементным раствором.

© Sputnik Заливка оставшегося участка

Мои новые знакомые признались, что слегка обижены на некоторых комментаторов, которые обвиняли их в непродуманности и язвительно шутили в их адрес и тех, кто провел эту работу.

"Напишите, пожалуйста, как все было на самом деле. Пусть они поймут, что все не так, как им кажется", - с надеждой на справедливость отметил один из жильцов.

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