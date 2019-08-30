Не ставим оценки: Россотрудничество в Абхазии продолжит курсы русского языка

Курсы русского языка будут открыты в представительстве Россотрудничества в Абхазии в конце сентября.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии продолжит проводить курсы русского языка для жителей республики, сказала в интервью радио Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Третий год представительство Россотрудничества организует прием слушателей на бесплатные курсы русского языка. Возраст слушателей – от 14 лет и выше. Занятия будут проводиться в кабинете №229 Россотрудничества. Там есть все условия: доска, телевизор, через который мы даем информационный материал", - сообщила она.

Занятия начнутся с середины сентября и будут продолжаться до конца мая.

"Программа рассчитана на то, чтобы дети овладели основными понятиями и правилами, которые могут быть применены и использованы при сдаче вступительных испытаний. Форма вступительных экзаменов может быть разной в каждом отдельном вузе: диктанты, изложения, тестирование", - отметила Каюн.

Цель курсов – научить детей освоить материал и использовать правила в разговорной и письменной речи.

"Мы не ставим оценки, раздаем задания, которые дети должны учить, потом проводим контрольные срезы, ориентация идет на сознание ребят", - добавила Каюн.

На курсы могут попасть до 25 человек, рассказала председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии. Желающие посещать курсы должны прийти в Россотрудничество, заполнить анкету.

"Сейчас уже записано около десяти человек. Любой желающий может прийти, заполнить анкету, и уже с конца сентября прийти на учебу. О начале учебы мы сообщим позже. Зачисляют в том числе и взрослых. Если будет больше 25 человек, то мы не станем проводить отбор, скорее всего создадим две группы", - сказала она.

Слушатели, прошедшие курсы, не получают сертификата, уточнили в представительстве.

"Это документ на владение определенным уровнем языка, в данном случае русского. Русский рассматривается как иностранный для устройства на работу в России, для тех, кто хочет получить гражданство, но у нас здесь в республике проблем нет с русским языком, и поэтому уровневые сертификаты не даем", - заметила она.

При этом Каюн не исключила, что в дальнейшем будут выдаваться сертификаты по окончании курсов тем, кто повышает свои знания и показывает хорошие результаты.

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